Копия отца. Годовалая дочка Сергея Лазарева умилила его поклонников

«Новый год стал для меня особенным праздником! Вновь погружаешься в сказку и ждёшь чудес! Всё это благодаря детям, которые верят в Деда Мороза, верят в чудеса и исполнение желаний по взмаху волшебной палочки... так это здорово!», – поделился эмоциями исполнитель.

Российский певец Сергей Лазарев поделился праздничной фотосессией со своими детьми. Фанаты сказали, что Анна растёт копией своего отца.

Лазарев надеется, что другие люди тоже смогут верить в чудеса, хотя бы в Новый год, когда в мире царит атмосфера волшебства.

«Делайте добро, и оно обязательно к вам вернётся! Будьте счастливы и любите друг друга!», – пожелал певец.