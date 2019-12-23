Копия отца. Годовалая дочка Сергея Лазарева умилила его поклонников
Российский певец Сергей Лазарев поделился праздничной фотосессией со своими детьми. Фанаты сказали, что Анна растёт копией своего отца.
«Новый год стал для меня особенным праздником! Вновь погружаешься в сказку и ждёшь чудес! Всё это благодаря детям, которые верят в Деда Мороза, верят в чудеса и исполнение желаний по взмаху волшебной палочки... так это здорово!», – поделился эмоциями исполнитель.
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Фото: instagram.com/lazarevsergey
Лазарев надеется, что другие люди тоже смогут верить в чудеса, хотя бы в Новый год, когда в мире царит атмосфера волшебства.
«Делайте добро, и оно обязательно к вам вернётся! Будьте счастливы и любите друг друга!», – пожелал певец.
Фото: instagram.com/lazarevsergey
Поклонники поблагодарили Сергея Лазарева за тёплые слова, тоже пожелали ему счастья и поздравили с наступающим Новым годом.
Напомним, у российского певца растут двое детей – пятилетний Никита и годовалая Анна. Недавно мы рассказывали о том, насколько похожи сыновья и дочери на своих знаменитых родителей.
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