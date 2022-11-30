Странный мешок, похожий на желе. Женщина нашла на пляже инопланетянина?

Англичанка гуляла на пляже с собакой и увидела странный предмет, похожий на инопланетный. Но все оказалось немного проще.
Англичанка гуляла на пляже с собакой и увидела странный предмет, похожий на инопланетный. Но все оказалось немного проще.
Фото: Lives Cience
Женщина не смогла прикоснуться к находке, но слегка пнула ее ботинком. После этого, по ее словам, масса закачалась и напомнила ей огромное желе, сообщает Lives Cience. Собака женщины тоже с интересом отреагировала на необычный предмет. Дама сфотографировала чудо и выложила в интернет. Там снимки увидели представители Британского общества изучения морской жизни.
Фото: Lives Cience
Факт, что предмет инопланетный исключили сразу. А то, что находка органического происхождения ученые предположили исходя из реакции пса. Сначала эксперты решили, что это плацента кита. Но другие британские исследователи уверены, что на берег выбросило желудок и часть кишечника кита. По словам исследователей выбросов китообразных на берег, животное могло скончаться в море и начать разлагаться. Из-за этого процесса органы выбросило течение.
Читайте также:
Мужчина остался жив после того, как оказался в пасти кита. Как ему это удалось?
Учёные объяснили, кем может быть знаменитое Лохнесское чудовище
Раскрыта загадка «проклятого» кораблекрушения. Исследователи смогли узнать правду спустя почти 350 лет