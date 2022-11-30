Прямой эфир

Странный мешок, похожий на желе. Женщина нашла на пляже инопланетянина?

30 ноября 2022 11:29
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Англичанка гуляла на пляже с собакой и увидела странный предмет, похожий на инопланетный. Но все оказалось немного проще.

Странный мешок, похожий на желе. Женщина нашла на пляже инопланетянина?-1


Фото: Lives Cience

Женщина не смогла прикоснуться к находке, но слегка пнула ее ботинком. После этого, по ее словам, масса закачалась и напомнила ей огромное желе, сообщает Lives Cience. Собака женщины тоже с интересом отреагировала на необычный предмет. Дама сфотографировала чудо и выложила в интернет. Там снимки увидели представители Британского общества изучения морской жизни.

Странный мешок, похожий на желе. Женщина нашла на пляже инопланетянина?-4


Фото: Lives Cience

Факт, что предмет инопланетный исключили сразу. А то, что находка органического происхождения ученые предположили исходя из реакции пса. Сначала эксперты решили, что это плацента кита. Но другие британские исследователи уверены, что на берег выбросило желудок и часть кишечника кита. По словам исследователей выбросов китообразных на берег, животное могло скончаться в море и начать разлагаться. Из-за этого процесса органы выбросило течение.

Читайте также:

Мужчина остался жив после того, как оказался в пасти кита. Как ему это удалось?

Учёные объяснили, кем может быть знаменитое Лохнесское чудовище

Раскрыта загадка «проклятого» кораблекрушения. Исследователи смогли узнать правду спустя почти 350 лет

# Дикие животные # калейдоскоп # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Весит больше 30 кг! Мужчина поймал огромную золотую рыбку
30 ноября 2022 11:10

Весит больше 30 кг! Мужчина поймал огромную золотую рыбку

30 ноября – Всемирный день домашних животных. Чем ещё известна эта дата?
30 ноября 2022 07:14

30 ноября – Всемирный день домашних животных. Чем ещё известна эта дата?

Мужчина съел десять самых острых перцев в мире за 33 секунды и попал в Книгу рекордов Гиннесcа
29 ноября 2022 11:38

Мужчина съел десять самых острых перцев в мире за 33 секунды и попал в Книгу рекордов Гиннесcа