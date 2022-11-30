Странный мешок, похожий на желе. Женщина нашла на пляже инопланетянина?

Англичанка гуляла на пляже с собакой и увидела странный предмет, похожий на инопланетный. Но все оказалось немного проще.



Фото: Lives Cience

Женщина не смогла прикоснуться к находке, но слегка пнула ее ботинком. После этого, по ее словам, масса закачалась и напомнила ей огромное желе, сообщает Lives Cience. Собака женщины тоже с интересом отреагировала на необычный предмет. Дама сфотографировала чудо и выложила в интернет. Там снимки увидели представители Британского общества изучения морской жизни.