Раскрыта загадка «проклятого» кораблекрушения. Исследователи смогли узнать правду спустя почти 350 лет

Охотники за кораблекрушениями наконец-то нашли то, что так давно искали. Был обнаружен «корабль–призрак», который оказался на дне почти 350 лет назад.
Как сообщает издание Daily Express, большое судно «Грифон», построенное французскими исследователями, было предназначено для поиска путей в азиатские земли. Но дебютный рейс оказался неудачным, и корабль исчез на обратном пути в 1679 году.
Долгое время загадка исчезновения «Грифона» была одной из самых запутанных и популярных в США. Только спустя 343 года американские охотники за кораблекрушениями Стиви и Кэти Либерт смогли раскрыть эту тайну. С помощью оставшихся обломков удалось определить, что судно пошло на дно Великих озёр из-за сильного четырёхдневного шторма.
Фото: Great Lakes Exploration Group/Pen News
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