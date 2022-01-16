Раскрыта загадка «проклятого» кораблекрушения. Исследователи смогли узнать правду спустя почти 350 лет

Охотники за кораблекрушениями наконец-то нашли то, что так давно искали. Был обнаружен «корабль–призрак», который оказался на дне почти 350 лет назад.

Как сообщает издание Daily Express, большое судно «Грифон», построенное французскими исследователями, было предназначено для поиска путей в азиатские земли. Но дебютный рейс оказался неудачным, и корабль исчез на обратном пути в 1679 году.