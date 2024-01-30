Стоматолог рассказала, какую зубную боль нельзя терпеть

Стоматолог Наталья Кадькалова рассказала, какая зубная боль требует срочного вмешательства врача, а при какой визит можно ненадолго отложить. Ведь именно по ее характеру можно понять серьезность проблемы.
Стоматолог Наталья Кадькалова рассказала, какая зубная боль требует срочного вмешательства врача, а при какой визит можно ненадолго отложить. Ведь именно по ее характеру можно понять серьезность проблемы.
Фото: Рixabay
Если боль резкая и появляется при употреблении холодного и горячего, а после этого не проходит в течение 30 секунд, нужно торопиться на прием к стоматологу. Резко нужно действовать и при ночных зубных болях, сообщает РИА Новости. Эти признаки могут говорить о воспалительном процессе – пульпите. Если его долго не лечить, инфекция появится за пределами зуба и образуется флюс.
Если болезненные ощущения появляются при надкусывании еды, то также стоит посетить стоматолога, не откладывая. Перенести консультацию максимум на неделю можно, если боль, возникающая при термическом воздействии, быстро проходит. Обычно это говорит о глубоком кариесе, если его долго не лечить, ситуация усугубится.
Фото: Рixabay
Стоит пожаловаться стоматологу и на ноющую боль. Ноют все зубы от мороженного или холодных напитков? Покажитесь врачу, вероятно, это связано с поражением твердой ткани или трещинами эмали.
Доктор советует ходить на профилактический осмотр к стоматологу раз в полгода. В этом случае вы всегда будете под наблюдением, никакое заболевание не уйдет дальше кариеса. Не стоит забывать и о гигиене полости рта – тогда проблем с зубами не будет вовсе.
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