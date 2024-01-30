Стоматолог рассказала, какую зубную боль нельзя терпеть

Стоматолог Наталья Кадькалова рассказала, какая зубная боль требует срочного вмешательства врача, а при какой визит можно ненадолго отложить. Ведь именно по ее характеру можно понять серьезность проблемы.

Если боль резкая и появляется при употреблении холодного и горячего, а после этого не проходит в течение 30 секунд, нужно торопиться на прием к стоматологу. Резко нужно действовать и при ночных зубных болях, сообщает РИА Новости. Эти признаки могут говорить о воспалительном процессе – пульпите. Если его долго не лечить, инфекция появится за пределами зуба и образуется флюс.

Если болезненные ощущения появляются при надкусывании еды, то также стоит посетить стоматолога, не откладывая. Перенести консультацию максимум на неделю можно, если боль, возникающая при термическом воздействии, быстро проходит. Обычно это говорит о глубоком кариесе, если его долго не лечить, ситуация усугубится.