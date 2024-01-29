Тёмный шоколад может быть полезен людям с некоторыми хроническими заболеваниями

Ученые из Китая выявили возможную пользу темного шоколада. Согласно исследованиям, существует связь между его употреблением и снижением риска эссенциальной гипертензии.

Медики проанализировали данные, а также генетические профили 64 945 европейцев. Проверили влияние употребления горького шоколада на риск таких заболеваний, как сердечная недостаточность, тромбы, инсульт, ишемическая болезнь сердца, а также гипертензия, пишет Lenta.ru.

Эксперимент показал, что между регулярным употреблением темного шоколада и снижением риска эссенциальной гипертензии, а также венозной тромбоэмболии есть связь. С другими заболеваниями такого взаимодействия не установлено. К слову, термин «эссенциальная гипертензия» используется в том случае, если причиной высокого кровяного давления является не болезнь, а неизвестный фактор.

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