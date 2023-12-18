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Как правильно чистить зубы – рассказал стоматолог

18 декабря 2023 11:39
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Хирург-имплантолог и пародонтолог рассказал, как правильно держать щетку, чистить зубы и важно ли пользоваться ирригатором.

Как правильно чистить зубы – рассказал стоматолог-1


Фото: Рixabay

По мнению врача, в рекламе зачастую показывают неверные движения туда-назад при чистке зубов. Таким способом можно только распределить зубной налет, но не удалить его, сообщает Lenta.ru. Передние верхние зубы нужно чистить сверху вниз, а передние нижние снизу вверх.

Заднюю поверхность передних зубов следует обрабатывать выметывающими движениями. Точно так же делать с передней и задней частью жевательных зубов. Щетку держать под прямым углом к передней поверхности зубов и под углом 45 градусов к жевательным зубам.

Как правильно чистить зубы – рассказал стоматолог-4


Фото: Рixabay

Не стоит забывать и про язык. Его можно почистить с помощью двусторонней щетки, на задней части которой есть силиконовая щетина. Врач также рекомендует использовать зубную нить, ирригатор и ополаскиватели для полости рта, так как их эффективность уже доказана.

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# Стоматология # калейдоскоп

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