Как правильно чистить зубы – рассказал стоматолог

Хирург-имплантолог и пародонтолог рассказал, как правильно держать щетку, чистить зубы и важно ли пользоваться ирригатором.

По мнению врача, в рекламе зачастую показывают неверные движения туда-назад при чистке зубов. Таким способом можно только распределить зубной налет, но не удалить его, сообщает Lenta.ru. Передние верхние зубы нужно чистить сверху вниз, а передние нижние – снизу вверх.

Заднюю поверхность передних зубов следует обрабатывать выметывающими движениями. Точно так же делать с передней и задней частью жевательных зубов. Щетку держать под прямым углом к передней поверхности зубов и под углом 45 градусов к жевательным зубам.