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Зажигательная «Калинка-малинка». Максим Галкин показал, как танцуют Гарри и Лиза

21 июня 2019 13:36
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Максим Галкин поделился с поклонниками новыми семейными кадрами. Свежее видео он опубликовал в своем Instagram-аккаунте. На записи дети шоумена танцуют и поют во дворе.  

Зажигательная «Калинка-малинка». Максим Галкин показал, как танцуют Гарри и Лиза-1

Фото: instagram.com/maxgalkinru

Максим Галкин запечатлел, как Лиза и Гарри по очереди танцуют и поют культовую песню «Калинка-малинка». В конце видео Максим похвалил детей за такое зажигательное выступление. Поклонники оставили добрые комментарии и пожелания Лизе и Гарри. Многие также отметили, насколько развитые не по годам дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина.   

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Зажигательная «Калинка-малинка». Максим Галкин показал, как танцуют Гарри и Лиза-4

Фото: instagram.com/maxgalkinru

Напомним, Лиза и Гарри появились на свет у звездной пары в 2013 году. Алла Пугачева и Максим Галкин зачастую показывают достижения и простые будние своих детей в социальных сетях.  

Зажигательная «Калинка-малинка». Максим Галкин показал, как танцуют Гарри и Лиза-7

Фото: instagram.com/maxgalkinru

Например, Галкин показывал своим фанатам, как музицирует Алла Пугачева и ее дочь Лиза (читать здесь).  

# Звезды # калейдоскоп # Максим Галкин # Елизавета Галкина # Гарри Галкин # Алла Пугачёва

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