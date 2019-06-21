Зажигательная «Калинка-малинка». Максим Галкин показал, как танцуют Гарри и Лиза

Максим Галкин поделился с поклонниками новыми семейными кадрами. Свежее видео он опубликовал в своем Instagram-аккаунте. На записи дети шоумена танцуют и поют во дворе.

Фото: instagram.com/maxgalkinru

Максим Галкин запечатлел, как Лиза и Гарри по очереди танцуют и поют культовую песню «Калинка-малинка». В конце видео Максим похвалил детей за такое зажигательное выступление. Поклонники оставили добрые комментарии и пожелания Лизе и Гарри. Многие также отметили, насколько развитые не по годам дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина. Дети и внуки Аллы Пугачёвой. Как выглядят и чем занимаются наследники певицы

Фото: instagram.com/maxgalkinru

Напомним, Лиза и Гарри появились на свет у звездной пары в 2013 году. Алла Пугачева и Максим Галкин зачастую показывают достижения и простые будние своих детей в социальных сетях.

Фото: instagram.com/maxgalkinru