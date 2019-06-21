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«Называются они очень сложно». Представители редкой профессии работают на стадионе «Динамо»

21 июня 2019 12:45
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Какие редкие специалисты работают на стадионе «Динамо», рассказали в программе «Большой город».

Лариса Белякова-Грабовская, заместитель генерального директора ГУ «Национальный олимпийский стадион «Динамо»:
Есть люди, которые проходят специально подготовку, называются они очень сложно. Я думаю, что большинство наших людей это название никогда не слышало. Они называются ремонтировщики плоскостных спортивных сооружений, а речь идёт о спортивном газоне, то есть о спортивном поле, за которым они ухаживают, которое должно иметь всегда безупречный вид, потому что вот это поле – это визитная карточка стадиона.

# Профессии # калейдоскоп # Лариса Белякова-Грабовская # Фотофакт # общество

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