Стали известны дата и место похорон режиссёра Станислава Говорухина

Новости России. Режиссера Станислав Говорухин похоронят в субботу – 16 июня – на Новодевичьем кладбище в Москве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Станислав Говорухин скончался 14 июня утром в Подмосковье после продолжительной болезни. Режиссеру было 82 года.

Он является автором сценария фильмов «Русский бунт», «В июне 41-го». Последней его режиссерской работой стал фильм «Конец прекрасной эпохи». После премьеры фильма он сказал, что ничего лучше он уже не сделает.