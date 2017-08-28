«Лучше «Конца прекрасной эпохи» уже не сделать»: Станислав Говорухин завершает карьеру режиссера

Новости России. 27 августа, во время рабочей поездки в Удмуртию, Станислав Говорухин объявил о завершении своей режиссерской карьеры. Причиной этому стала последняя картина постановщика «Конец прекрасной эпохи».

Станислав Говорухин:

Я до сих пор считаю, что это моя лучшая картина. Более того, я решил больше вообще ничего не снимать, потому что мне кажется, что лучше уже не сделать.

Известный постановщик считает этот фильм, в некоторой степени, автобиографическим (хотя он снят по сборнику рассказов Сергея Довлатова) и полагает, что завершить карьеру на такой картине было бы правильно.