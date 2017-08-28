«Лучше «Конца прекрасной эпохи» уже не сделать»: Станислав Говорухин завершает карьеру режиссера

Новости России. 27 августа, во время рабочей поездки в Удмуртию, Станислав Говорухин объявил о завершении своей режиссерской карьеры. Причиной этому стала последняя картина постановщика «Конец прекрасной эпохи».
Новости России. 27 августа, во время рабочей поездки в Удмуртию, Станислав Говорухин объявил о завершении своей режиссерской карьеры. Причиной этому стала последняя картина постановщика «Конец прекрасной эпохи».
«Конец прекрасной эпохи». Фото: kinopoisk.ru
Станислав Говорухин:
Я до сих пор считаю, что это моя лучшая картина. Более того, я решил больше вообще ничего не снимать, потому что мне кажется, что лучше уже не сделать.
Известный постановщик считает этот фильм, в некоторой степени, автобиографическим (хотя он снят по сборнику рассказов Сергея Довлатова) и полагает, что завершить карьеру на такой картине было бы правильно.
съемки фильма «Конец прекрасной эпохи». Фото: kinopoisk.ru
Станислав Говорухин один из лучших советских и российских режиссеров. Он снял мини-сериалы «Место встречи изменить нельзя», «Дети капитана Гранта», «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна», одну из лучших в мире экранизаций Агаты Кристи «Десять негритят», выдающиеся картины постсоветского времени «Ворошиловский стрелок» и «Благословите женщину». В свои годы (в марте Станиславу Сергеевичу исполнился 81 год) он ведет активную общественную жизнь, играет в бильярд и шахматы, много читает.
«Конец прекрасной эпохи» снят по произведениям Сергея Довлатова. Здесь вы можете посмотреть фотографии со съемок биографического фильма о писателе.