Специалист назвала привычку, которая помогает бороться с напряжением и стрессом

Эксперт по психическому здоровью назвала простую привычку, которая поможет повысить концентрацию, а также расслабить мышцы и снять стресс.
Эксперт по психическому здоровью назвала простую привычку, которая поможет повысить концентрацию, а также расслабить мышцы и снять стресс.
Фото: Рixabay
По словам специалиста, чтение поможет улучшить самочувствие. Причем не обязательно читать несколько книг в неделю, достаточно всего шести минут в день, чтобы почувствовать себя расслабленно, сообщает The Mirror.
Такая привычка дает хороший умственный заряд, уменьшает стресс, расслабляет мышцы и напряжение, к тому же, это хорошая перезагрузка. Специалист по психическому здоровью призывает людей отвлечься от экранов смартфонов, найти время и получать удовольствие от чтения книги каждый день.
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