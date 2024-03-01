Специалист назвала привычку, которая помогает бороться с напряжением и стрессом

Эксперт по психическому здоровью назвала простую привычку, которая поможет повысить концентрацию, а также расслабить мышцы и снять стресс.

По словам специалиста, чтение поможет улучшить самочувствие. Причем не обязательно читать несколько книг в неделю, достаточно всего шести минут в день, чтобы почувствовать себя расслабленно, сообщает The Mirror.

Такая привычка дает хороший умственный заряд, уменьшает стресс, расслабляет мышцы и напряжение, к тому же, это хорошая перезагрузка. Специалист по психическому здоровью призывает людей отвлечься от экранов смартфонов, найти время и получать удовольствие от чтения книги каждый день.

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