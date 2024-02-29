69-летняя женщина на хлебе похудела на 31 килограмм

В Канаде 69-летняя женщина похудела на 31 килограмм и избавилась от проблем со здоровьем с помощью диеты и всего одного продукта.

Женщина с возрастом начала испытывать проблемы с движением из-за артрита и плантарного фасциита. Это привело к набору веса, повышенному кровяному давлению и постоянной усталости, сообщает Lenta.ru. Женщина пыталась сбрасывать вес, но со временем он возвращался снова. Однажды она увидела телепередачу про диету с минимальным количеством углеводов.

После этого ее тело начало меняться – многие проблемы со здоровьем буквально исчезли. Дело в том, что женщина нашла в интернете рецепт хлеба на основе сывороточного протеина – белка, получаемого в качестве побочного продукта при производстве сыров. В ломтике такого хлеба 12 граммов белка, а пенсионерка знала, что ее организму необходимо много белка, поэтому начала печь такой хлеб. Благодаря регулярному употреблению хлеба женщина стала реже чувствовать голод и эффективно сбрасывать вес. За восемь месяцев она похудела на 31 килограмм и поборола проблемы со здоровьем.

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