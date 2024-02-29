Эксперт назвала семь продуктов, которые снижают аппетит и ускоряют похудение

Многие люди, начинающие худеть, считают, что нужно в первую очередь уменьшить порции. Однако, по мнению эксперта, важно не то, сколько мы едим, а то, что выбираем. Есть категория продуктов, которые помогают контролировать голод и вес.

Итак, если вы планируете похудеть, вам нужно употреблять продукты с высоким содержанием клетчатки и белков. Следует есть цельнозерновые, овощи, фрукты и бобовые. Они богаты клетчаткой и вызывают чувство сытости, пишет The Mirror.

Богатые белком продукты: нежирное мясо, яйца, плоды растительного происхождения, например, тофу – не только дадут чувство сытости, но и помогут сохранить мышечную массу.

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