Названы продукты, которые нельзя разогревать в микроволновке

СВЧ-излучение, которое применяется для тепловой обработки пищи в микроволновой печи, может приводить к изменению химических свойств жиров, считает врач-диетолог, кандидат медицинских наук Римма Мойсенко. Например, натуральные жиры могут превращаться в трансжиры. Из этого следует, что в микроволновке нельзя разогревать молочные продукты и детское питание, передает РИА Новости.

Еще опаснее разогревать блюда и продукты, в составе которых уже есть трансжиры. Например, если положить в СВЧ-печь блюдо из фастфуда, то под воздействием микроволн, трансжиры могут превратиться в токсическую форму.

Продукты и блюда, содержащие жиры, лучше разогреть на плите или в духовке. А детское питание – с помощью специальных подогревателей. По мнению доктора, любую еду неопасно разогревать в микроволновке, если это первичный разогрев, а повторный вреден даже для воды. В этом случае в продуктах разрушаются молекулы не только жиров, но и белков и углеводов. В результате человек получает продукт частично или полностью бесполезный для организма.

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