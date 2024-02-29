Прямой эфир

Названы продукты, которые нельзя разогревать в микроволновке

29 февраля 2024 11:12
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Продукты, которые содержат жиры, вредны после разогревания в микроволновке.

Названы продукты, которые нельзя разогревать в микроволновке-1


Фото: Рixabay

СВЧ-излучение, которое применяется для тепловой обработки пищи в микроволновой печи, может приводить к изменению химических свойств жиров, считает врач-диетолог, кандидат медицинских наук Римма Мойсенко. Например, натуральные жиры могут превращаться в трансжиры. Из этого следует, что в микроволновке нельзя разогревать молочные продукты и детское питание, передает РИА Новости.

Еще опаснее разогревать блюда и продукты, в составе которых уже есть трансжиры. Например, если положить в СВЧ-печь блюдо из фастфуда, то под воздействием микроволн, трансжиры могут превратиться в токсическую форму.

Продукты и блюда, содержащие жиры, лучше разогреть на плите или в духовке. А детское питание с помощью специальных подогревателей. По мнению доктора, любую еду неопасно разогревать в микроволновке, если это первичный разогрев, а повторный вреден даже для воды. В этом случае в продуктах разрушаются молекулы не только жиров, но и белков и углеводов. В результате человек получает продукт частично или полностью бесполезный для организма.

Читайте также:

Диетолог назвала три продукта, в которых живёт множество лишних микроорганизмов

Дерматолог: ароматические свечи опасны для здоровья

Диетолог назвала блюдо, которое опасно для мозга

# Здоровое питание # калейдоскоп

Другие новости рубрики

Все новости
Эксперт назвала семь продуктов, которые снижают аппетит и ускоряют похудение
29 февраля 2024 09:25

Эксперт назвала семь продуктов, которые снижают аппетит и ускоряют похудение

69-летняя женщина на хлебе похудела на 31 килограмм
29 февраля 2024 09:18

69-летняя женщина на хлебе похудела на 31 килограмм

Пять ужасных вещей, которые случаются, если не стирать постельное бельё раз в неделю
29 февраля 2024 09:16

Пять ужасных вещей, которые случаются, если не стирать постельное бельё раз в неделю