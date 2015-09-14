Хоккеист Овечкин обручился с дочерью Веры Глаголевой

Когда состоится свадьба, пара пока не сообщает.

Новости России. Александр Овечкин поделился радостной новостью на своей странице в Instagram. Его невестой стала дочь знаменитой актрисы Веры Глаголевой Анастасия Шубская.

Анастасия Шубская в интервью телеканалу «360 Подмосковье» рассказала о том, как ее возлюбленный сделал предложение.

Со слов девушки, все произошло неожиданно: «Приехал домой, я открыла дверь, а он встал с букетом цветов и кольцом на колено». Анастасия призналась, что она безумно счастлива, и поблагодарила поклонников за добрые слова и пожелания, которые ей приходят в социальных сетях.