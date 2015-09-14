Прямой эфир

Хоккеист Овечкин обручился с дочерью Веры Глаголевой

14 сентября 2015 15:03
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости России. Александр Овечкин поделился радостной новостью на своей странице в Instagram. Его невестой стала дочь знаменитой актрисы Веры Глаголевой Анастасия Шубская.

Когда состоится свадьба, пара пока не сообщает.

Хоккеист Овечкин обручился с дочерью Веры Глаголевой-1

Анастасия Шубская в интервью телеканалу «360 Подмосковье» рассказала о том, как ее возлюбленный сделал предложение.

Со слов девушки, все произошло неожиданно: «Приехал домой, я открыла дверь, а он встал с букетом цветов и кольцом на колено». Анастасия призналась, что она безумно счастлива, и поблагодарила поклонников за добрые слова и пожелания, которые ей приходят в социальных сетях.

Напомним, о том, что Александр и Анастасия состоят в романтических отношениях, стало известно весной этого года. Подробнее здесь

# Фотофакт # Звезды # Александр Овечкин # Анастасия Шубская

Другие новости рубрики

Все новости
«Гонка легенд» в «Раубичах» – уникальное биатлонное шоу, которое навсегда войдет в историю
13 сентября 2015 18:27

«Гонка легенд» в «Раубичах» – уникальное биатлонное шоу, которое навсегда войдет в историю

Полумарафон в Минске: десятки километров дистанции, более 16 тысяч участников и около 19 тысяч медалей
13 сентября 2015 13:44

Полумарафон в Минске: десятки километров дистанции, более 16 тысяч участников и около 19 тысяч медалей

Масштабный полумарафон с участием 16099 человек прошел в Минске 13 сентября
13 сентября 2015 10:37

Масштабный полумарафон с участием 16099 человек прошел в Минске 13 сентября