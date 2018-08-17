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«Это говорит о том, что они обе умные и достойные»: Тимати отдыхает на яхте с нынешней девушкой и бывшей

17 августа 2018 14:18
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Тимати проводит отпуск в идеальной компании: с мамой Симоной, дочкой Алисой, братом Артёмом, возлюбленной Анастасией Решетовой и бывшей – моделью Алёной Шишковой.

«Это говорит о том, что они обе умные и достойные»: Тимати отдыхает на яхте с нынешней девушкой и бывшей-1


Фото: instagram.com/simona280

Артист собрал на яхте в Сен-Тропе настоящий гарем: пригласил и нынешнюю подругу, и бывшую пассию, которая является матерью его четырёхлетней дочки.

«Это говорит о том, что они обе умные и достойные»: Тимати отдыхает на яхте с нынешней девушкой и бывшей-4


Фото: instagram.com/missalena.92

«Это говорит о том, что они обе умные и достойные»: Тимати отдыхает на яхте с нынешней девушкой и бывшей-6


Фото: instagram.com/volkonskaya.reshetova

Поклонники удивлены: как ему удалось уговорить двух девушек встретиться лицом к лицу, ведь дамы находятся, мягко говоря, не в лучших отношениях. Мама Тимати комментирует сложившуюся ситуацию следующим образом: «Родители должны общаться друг с другом, и ради ребёнка они обязаны забыть про все свои взрослые проблемы.

«Это говорит о том, что они обе умные и достойные»: Тимати отдыхает на яхте с нынешней девушкой и бывшей-9


Фото: instagram.com/timatiofficial

Ребенок ни в чём не виноват, и он должен общаться со всеми членами семьи.

А то, что Настя и Алёна отдыхают вместе, говорит о том, что они обе умные и достойные...»

# Звезды # калейдоскоп # Тимати

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