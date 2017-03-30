Стивена Кинга обвинили в плагиате и потребовали 500 миллионов долларов

Новости США. У известного американского писателя Стивена Кинга требуют 500 миллионов долларов за плагиат цикла романов «Темная башня».
Новости США. У известного американского писателя Стивена Кинга требуют 500 миллионов долларов за плагиат цикла романов «Темная башня».
Фото: frazy
Автор серии комиксов The Rook Стивен Грант заявил, что главный герой «Темной башни» Роланд Дискейн списан с его персонажа Рестина Дэйна. Оба путешествуют во времени, сражаются с монстрами, обладают бессмертием и любят приключения. Также оба персонажа одеваются ковбоями, хотя не имеют к Дикому Западу никакого отношения.
В иске, который подал Грант, указано, что «украденный» герой фигурирует в выпусках комиксов с 1977 по 1983 год. Кинг признает, что читал те издания. Первый роман из серии «Темная башня» был выпущен в 1982 году.
кадр из к/ф «Темная башня» Фото: imdb.com
«Темная башня» − серия из восьми романов в жанрах фэнтези, ужасов, научной фантастики и вестерна. Цикл рассказывает о стрелке Роланде Дискейне, который странствует по миру в поисках Темной башни. В июле этого года в прокат выходит одноименный фильм. Главные роли в экранизации сыграли Идрис Эльба и Мэттью МакКонахи.