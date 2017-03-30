Стивена Кинга обвинили в плагиате и потребовали 500 миллионов долларов

Автор серии комиксов The Rook Стивен Грант заявил, что главный герой «Темной башни» Роланд Дискейн списан с его персонажа Рестина Дэйна. Оба путешествуют во времени, сражаются с монстрами, обладают бессмертием и любят приключения. Также оба персонажа одеваются ковбоями, хотя не имеют к Дикому Западу никакого отношения.

В иске, который подал Грант, указано, что «украденный» герой фигурирует в выпусках комиксов с 1977 по 1983 год. Кинг признает, что читал те издания. Первый роман из серии «Темная башня» был выпущен в 1982 году.