Видеофакт: младенец-ковбой и его черепаха набирают популярность в сети

Новости США. В интернете набирает популярность видео, на котором изображен девятимесячный мальчик, оседлавший черепаху. Ребенок выглядит как настоящий ковбой – на нем надета рубашка, джинсы, сапоги и шляпа.
Новости США. В интернете набирает популярность видео, на котором изображен девятимесячный мальчик, оседлавший черепаху. Ребенок выглядит как настоящий ковбой – на нем надета рубашка, джинсы, сапоги и шляпа.
Фото: скриншот из видео
Известно, что малыш сидит на спине у черепахи по имени Хорхе. А саму поездку сняла на видео его тетя Шарлин в начале июля.
Шарлин, тетя ковбоя:
Идея нарядить его так появилась у меня с того момента, как малыш родился. Я всегда могла сказать, глядя в его глаза, что он будет ковбоем. И я предоставила ему верного коня, чтобы сделать его первую поездку незабываемой. По лицу малыша видно, что ему это нравится.
Фото: скриншот из видео
По словам женщины, когда она загрузила ролик в социальную сеть, то видео сразу стало вирусным. Его посмотрели более 10 миллионов человек.
Кстати, в июле невеста написала трогательное письмо сыну жениха и зачитала его на свадьбе, чтобы отметить важность малыша в их жизни – здесь подробнее.