Видеофакт: младенец-ковбой и его черепаха набирают популярность в сети

Новости США. В интернете набирает популярность видео, на котором изображен девятимесячный мальчик, оседлавший черепаху. Ребенок выглядит как настоящий ковбой – на нем надета рубашка, джинсы, сапоги и шляпа.

Известно, что малыш сидит на спине у черепахи по имени Хорхе. А саму поездку сняла на видео его тетя Шарлин в начале июля.

Шарлин, тетя ковбоя:

Идея нарядить его так появилась у меня с того момента, как малыш родился. Я всегда могла сказать, глядя в его глаза, что он будет ковбоем. И я предоставила ему верного коня, чтобы сделать его первую поездку незабываемой. По лицу малыша видно, что ему это нравится.