«Здесь люди поют, а не подпевают»: как «Славянский базар» за 25 лет стал брендом

Новости Беларуси. Уникальный фестиваль искусств в Витебске отметил юбилей. 25 лет. И установил новый рекорд по числу участников: 5300 художников ремесленников, артистов, певцов. При этом за четверть века фестиваль посетило около миллиона зрителей.

Николай Скориков, народный артист Беларуси:

Я помню эту площадку ещё когда здесь не было «Славянского базара», а был фестиваль польской песни.

Анжелика Агурбаш, заслуженная артистка Республики Беларусь:

Это была песня «Но чаму ты не са мной?» Я была в коротких кожаных шортах, и для меня это был такой прилив адреналина и эмоций! Конечно, я безумно волновалась.

Алена Ланская, заслуженная артистка Республики Беларусь:

Для меня Витебск – это стартовая площадка. Дело в том, что 5 лет назад я победила на конкурсе в Витебске и завоевала гран-при. И, собственно, тогда, наверное, начался взлёт моей карьеры.

Таисия Повалий, Диана Гурцкая, Ирина Дорофеева, Полина Смолова и Петр Елфимов – их карьеры взлетели тоже именно в Витебске. Представить, что не появились бы эти имена на афишах, уже, пожалуй, и невозможно. Но ведь могло быть! В далекие 90-ые лайнер «Базара» то и дело жаждали отправить с плановыми рейсами по миру. Не позволил Президент. С тех пор фестиваль под личным патронатом Александра Лукашенко и с неизменной витебской пропиской.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Отрадно, что нынешний, юбилейный форум стал центральным событием объявленного у нас в Беларуси Года культуры. Этот праздник воплощает наше духовное богатство, открытость и интерес культуры разных народов.

Недаром мы объединились когда-то. Три братские страны, республики: Беларусь, Россия и Украина. Мы стали ядром этого фестиваля. И на протяжении этих лет с разным успехом, если откровенно говорить, демонстрируем это культурное единство, наши традиции, наши достижения.

Отрадно ещё и то, что площадка фестивальная, мирная как бы не звучало это банально – стирает границы. Здесь плечом к плечу россияне и украинцы.

Катерина Манзулина, участник XIV международного детского музыкального конкурса «Витебск – 2016» (Украина):

Я очень мечтала сюда попасть, увидеть Беларусь, посмотреть какие места тут.

Анастасия Гладилина, участник XIV международного детского музыкального конкурса «Витебск – 2016» (Россия):

Это мечта каждой из нас, скажем так. Потому что поучаствовать здесь – это настоящая мечта, удовольствие.

А юная белоруска молит о мире.

Созданный Беларусью, Россией и Украиной в 1992 году как песенный конкурс, сегодня «Базар» стал настоящей культурной Олимпиадой.

Анастасия Бенедисюк, СТВ:

И если спустя год после официального старта на флагштоке, помимо флагов трех братских государств, появились ещё флаги Словакии, Кыргыстана, Литвы, Турции, Болгарии и Югославии – их всего девять получается. То сегодня, в 25 день рождения, здесь развеваются сразу 45 стягов.

Один из них – флаг фестиваля. Он взлетел ближе к небу впервые: 11 июля, в день открытия, его поднял триумфатор международного песенного конкурса молодых исполнителей из Казахстана.

Димаш Кудайберген, победитель международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2015»:

Для меня это большая честь, поскольку «Славянский базар», как вы знаете, выпустил таких именитых артистов Таисия Повалий, Анжелика Агурбаш.

А предшествовало этому историческому, заметьте, событию не менее важное. И тоже впервые. Площадь победы, улица Ленина – и так до площади Свободы, свернув к амфитеатру – это маршрут народного шоу. Более 1000 человек: артисты, спортсмены, журналисты.

Дорога на Олимп заняла около часа. На параде был даже знаменитый витебский дождь, ведь ни один фестиваль без него не обходится. Изобразили его две машины-поливалки. А вот природных капель в этом году на Славянке куда меньше обычного. Пока. То и дело его создавали герои сказок и игр.

Дарья Краснова, актриса театра:

Ну вы же посмотрите на меня! Я бесконечно красива. Привлекаю детишек, зову их с собой танцевать, играть, прыгать на скакалке. Мы принесём с собой витебский дождь. А это, как вы знаете, безудержное веселье!

Но вернемся к традиционно главной площадке, Летнему амфитеатру. Под его сводами юбилейные концерты начались за два дня до официального открытия фестиваля.

Максим Галкин, артист (Россия):

Мне Витебск нравится, конечно, в первую очередь вот такой фестивальной атмосферой. И все ассоциации, естественно, связаны с залом. А сейчас, когда он под крышей… Когда я помню: первый раз выступал пятнадцать лет назад – пошел дождь во время концерта. Все подняли зонтики. Я ещё тогда думал: как это будет? Но тут фантастическая публика, очень верная артистам, и ей не страшны никакая непогода или катаклизмы.

И у крыши тоже свой юбилей: 10 лет как спасает преданного фестивального зрителя в непогоду.

Затем был день четы Пугачёвой-Галкина. Сперва на сцену с сольником вышла дочь примадонны, Кристина Орбакайте. А затем зрителей порадовала и сама звездная мама: на бенефисе Максима Галкина Алла Борисовна – среди приглашённых гостей.

Не миллионом алых роз, а таким вот необычным подарком решил порадовать и удивить Пугачёву Алексей Гросс, представитель Беларуси на конкурсе молодых исполнителей. Рамка из Италии, антиблик стекла, матовая бумага, название на мове. Родовое древо Пугачёвой начинается со второго колена: у прадеда Федора Пугачева в Могилёвской губернии было своё имение.

Алексей Гросс, участник XXV международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2016» (Беларусь):

Составлял генеалогическое древо двоюродный дядя из Бобруйска.

Меж тем, пожалуй, самым ожидаемым событием Славянского базара ежегодно становятся вокальные конкурсы эстрадной песни. Имена победителей назовут по итогам двух конкурсных дней. На детском Беларусь представляет Анастасия Жабко, на взрослом – Алексей Гросс. Он, кстати, и лидирует в своей возрастной группе по итогам выступления в субботу.

Во второй раз Алексей на сцену амфитеатра выйдет 17 июля в 22.00.

Меж тем, первые награды на Славянке уже вручены. Специальная награда президента «Через искусство – к миру и взаимопониманию» у Михаила Финберга. На площади звезд появилась именная плита оркестра под управлением маэстро. Именно он стоял у истоков Базара.

Михаил Финберг, народный артист Беларуси, художественный руководитель Национального академического концертного оркестра Республики Беларусь:

Это прекрасный фестиваль! Это лучший фестиваль в Европе. Вы должны об этом знать, понимаете? Потому что здесь люди поют, а не подпевают. И здесь люди стремятся, чтобы звучала национальная песня, звучала национальная музыка.

Официально закрытие 18 июля. Многие артисты в Витебск приедут 17 июля, только ближе к ночи. Концерт Валерия Леонтьева, Александра Розенбаума, Дианы Арбениной и ещё несколько юбилейных шоу нон-стоп. Всё это впереди, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.