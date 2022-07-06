Купальская ночь и Всемирный день поцелуя. Что отмечают 6 июля?

Всемирный день кардиолога

6 июля отмечается Всемирный день кардиолога. Сердце, пожалуй, – самый важный орган в человеческом организме, от его здоровья напрямую зависит жизнь человека. В то же время сейчас сердечно-сосудистые заболевания являются самыми распространенными в мире. 90 % человеческих недугов связаны с состоянием и работой сердца. Именно поэтому профессия врача-кардиолога крайне важна. В этот день мы поздравляем наших «сердечных» врачей с профессиональным праздником. Купальская ночь

В ночь с 6 на 7 июля белорусы отметят Купалье, стародавний славянский праздник летнего солнцестояния и церковный день рождения Иоанна Предтечи. В праздник Ивана Купалы слились две традиции – языческая и христианская. По преданию, нашедшего в Купальскую ночь цветок папоротника ждут несметные богатства и удача во всем. В Беларуси традиции празднования Купалья наиболее аутентичны. Главные атрибуты Купальской ночи – огонь и вода. С незапамятных времен незамужние девушки днем 6 июля плели венки из 12 полевых трав, а после заката солнца они шли к берегу реки и пускали венки по воде. Считается, чей венок уплывет дальше других, та девушка первой из подруг выйдет замуж. В Купальскую ночь разжигают костры и прыгают через них. Согласно поверью, если через костер перепрыгнет влюбленная пара, крепко держащаяся за руки, – молодые будут вместе всю жизнь.

6 июля 1885 года вакцина против бешенства была впервые испытана на человеке. До XIX века бешенство было неизлечимой болезнью. Его вирус поражал центральную нервную систему, и человек медленно и мучительно приближался к смерти, которая наступала от паралича дыхательных путей. В такой критической ситуации оказался 9-летний мальчик Йозеф Майстер. Летом 1885 года его укусила бешеная собака. По совету сельского врача мать привезла сына в Париж к Луи Пастеру – знаменитому тогда микробиологу и химику, который занимался разработкой вакцины против бешенства. Однако у Пастера не было лицензии врача, и лечить ребенка он не имел права. Но было очевидно, что без лечения мальчик умрет, и ученый решился. 6 июля 1885 года Майстеру на протяжении 10 часов вводились сильные дозы сыворотки. Мальчик выжил, став первым человеком, вылеченным от бешенства. В благодарность за свое спасение Майстер всю жизнь ухаживал за могилой ученого и работал сторожем в Институте Пастера. Когда в 1940 году гитлеровские войска вторглись во Францию и солдаты потребовали от Майстера вскрыть гробницу Пастера, тот предпочел покончить с собой, но не осквернил прах ученого. Сегодня же вакцина для лечения бешенства успешно применяется во всех странах. Всемирный день поцелуя