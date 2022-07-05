Первое в истории турагентство и показ бикини. Что произошло в истории 5 июля?

5 июля свой праздник отмечают люди, с головой поглощенные работой и готовые жертвовать многим ради своей профессии. Это День трудоголиков. Его могут считать своим профессиональным праздником люди, ставящие работу и карьеру выше семьи, друзей, любимых людей, предпочитающие жить на работе, иногда забывая о самых простых человеческих радостях. Безусловно, упорство и самоотдача в работе бывают созидательными, но, даже занимаясь делом всей своей жизни, следует помнить об опасности морального и физического выгорания. Этот праздник – отличный повод переосмыслить свой образ жизни и задуматься о более здоровом распределении жизненных ресурсов. 5 июля 1841 года Томас Кук открыл первое в мире турагентство

5 июля 1841 года англичанин Томас Кук открыл первое в мире туристическое агентство «Томас Кук и сын». В тот день британский баптистский проповедник и борец с алкоголизмом Томас Кук организовал первую в мире групповую туристическую поездку. По его настоянию железнодорожная компания предоставила специальный поезд для безалкогольной поездки 570 рабочих по живописному маршруту между городами Лейстер и Лафборо в Средней Англии. Так было положено начало мировому групповому туризму. Томас Кук разработал маршруты по многим европейским городам, открыл для соотечественников Новый Свет, а для американцев – родину их предков. Одним из первых американских клиентов фирмы стал Марк Твен. Основанное Куком туристическое агентство завоевало всемирную известность. Через 50 лет у фирмы «Томас Кук и сын» было 84 отделения, 85 агентств, и ее услугами воспользовались более 3 миллионов человек. День рождения Сергея Образцова

Московский театр кукол не раз называли восьмым чудом света. А сотворил это чудо Сергей Образцов, родившийся 5 июля 1901 года. Известность Сергей Образцов получил еще в середине 30-х годов прошлого века как создатель пародийного жанра «романсов с куклами». Он ставил спектакли, снимал фильмы, писал книги для детей и взрослых, пел романсы, выступал с сольными концертами. Поставленные Образцовым спектакли «Необыкновенный концерт», «Божественная комедия», «Дон Жуан», «По щучьему велению» и другие вошли в золотой фонд мирового театрального искусства и до сих пор идут на сцене театра кукол. Сегодня театр Сергея Образцова является крупным мировым кукольным центром с крупнейшим в мире Музеем театральных кукол и единственной в России библиотекой, где собрана вся известная литература о куклах. 5 июля 1946 года впервые представили бикини на показе мод