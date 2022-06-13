«Подошёл ко мне и стал угрожать». Иллюзионист рассказал о своём опыте выступлений

Мы часто хотим добавить немного волшебства в свою жизнь, сделать её более сказочной. А помогают нам в этом иллюзионисты. Именно поэтому мы взяли интервью у профессионала своего дела Эрнеста Литвиновича.

Фото: instagram.com/erikmagician

Как давно вы в этой сфере? Эрнест Литвинович, иллюзионист:

В этой сфере я около 13 или 14 лет. Именно столько я занимаюсь фокусами. Что это значит? Я по четыре и больше часов изучаю какой-то материал, тренируюсь, кручу карты, монеты, колечки. Профессионально выступать я начал только спустя несколько лет после того, как стал всему обучаться. Соответственно, выступаю на мероприятиях я уже восемь лет. Именно столько лет моя деятельность приносит мне деньги.

Фото: instagram.com/erikmagician

Как вы решили связать свою жизнь с этой профессией? Эрнест Литвинович:

Раньше я жил в Барановичах (сейчас уже переехал в Минск), и там у нас было самое знаменитое агентство праздников, которое называлось «Сюрприз». Там была владелица Вера Владимировна, и она мне сказала, мол, ой, как интересно, здорово. А мне было тогда, наверное, 13 лет, но ей очень понравилось, что я ей показываю. Она недавно мне сказала, что ей понравились мой голос, фокусы, которые я показывал. Она такого не встречала. Хотя сразу, когда я пришёл, она подумала: что это за мальчик? Но всегда, кстати, я выглядел старше своих лет. У нас даже была договорённость, что, если ко мне подходят и спрашивают, сколько мне лет, я отвечаю, что 18. И моё первое выступление было именно в этом возрасте. Мне заплатили тогда сто тысяч, это была моя первая зарплата. После мне мама сказала, чтобы я повесил эти деньги на стену или спрятал в кошелёк, но никогда не тратил, потому что они будут притягивать ещё больше денег. И я ей сказал, что во всё это не верил, и купил себе кучу пачек мороженого. А потом меня стали и дальше приглашать выступать на праздниках. Рос при этом и гонорар, и все эти деньги я сразу же вкладывал в новый реквизит, какой-то более масштабный, чтобы можно было переходить на новый уровень. Мне нравилось, что моё любимое дело, которое мне приносит колоссальное количество эмоций, ещё может приносить доход. Поэтому я никогда не отказывался от приглашений выступить. Хотя в 13 лет я поступил в кадетское училище, но, когда у меня было увольнение или каникулы, я всегда работал на праздниках.

Фото: instagram.com/erikmagician

Что самое сложное в профессии иллюзиониста? Эрнест Литвинович:

Наверное, кому как. Мне всё нравится в моей работе, сложностей нет. Но нужно понимать, что мы всегда работаем с людьми. Большинство фокусов подобраны интерактивно, то есть у меня нет такого, что я вышел на сцену и показываю что-нибудь. Практически на каждый фокус я вызываю какого-то из зала. Соответственно, всегда есть риск, что человек может быть неадекватным и что-то сделает не так. Но мы над этим постоянно работаем, развиваемся, читаем книги, слушаем лекции, ездим на конференции, чтобы всё прошло хорошо в работе с аудиторией. Также сложно эмоционально и физически настроиться. Я беру работу в разных городах Беларуси, и довольно тяжело, если взял три или четыре точки. То есть очень нервно, когда тайминг сдваивается: ты приезжаешь на одну свадьбу, а там тебя задерживают на 20 минут, и ты уже опаздываешь на вторую точку. И в таких случаях ты тратишь энергию не только на выступления, но и на дорогу. И под конец дня иногда кажется, что ты отработал не день, а целую неделю. Ведь все эмоции надо отдавать зрителям, поскольку публика не терпит посредственности. Неважно, какое у тебя настроение, если ты вышел на сцену, нужно дарить людям яркие эмоции.

Фото: instagram.com/erikmagician

Расскажите, пожалуйста, о самом запоминающемся представлении, которое вы проводили Эрнест Литвинович:

У меня каждое представление отличается от предыдущего, потому что в нём участвуют зрители, а публика бывает разная. Очень стараюсь развивать ситуационный юмор, чтобы реагировать на какие-то выходки людей очень смешно. Расскажу два примера. Я приехал очень поздно выступать на свадьбе, и публика была очень пьяной. И один мужчина, которому не понравился фокус, подошёл ко мне и стал угрожать, что я отсюда здоровым не уеду из-за того, что будто его там обманываю. Я продолжил выступать, хотя он, сидя на месте, всё равно угрозы кричал. Ближе к концу выступления у меня появляются голуби, и, когда он увидел их, растаял и полез обниматься. Сейчас расскажу про второй случай. Во время выступления одна женщина постоянно было отвёрнута от меня. Она немножко поворачивалась только тогда, когда люди мне аплодировали. В середине выступления она просто встала и вышла. И после выступления ко мне подходит девушка, которая говорит, что у неё была мечта на Рождество увидеть моё выступление (а тогда и был этот праздник). После она попросила сфотографироваться со мной. Я с ней сфотографировался и спросил, почему та женщина вышла изо стола. На что девушка ответила, что её знакомая негативщица, она даже не хотела идти на корпоратив. Поэтому я перестал переживать, что ей мои фокусы не понравились.

Фото: instagram.com/erikmagician

У вас была своя школа, где вы обучали детей фокусам. Расскажите, пожалуйста, об этом Эрнест Литвинович:

Да, у меня такая школа была. Изначально эта идея была чисто коммерческой, потому что я думал, как монетизировать свои навыки. Но первый набор мне принёс сущие копейки (где-то 20 или 30 рублей). Но позже я понял, что это нужно делать не ради денег, а ради детей и их родителей, потому что те отзывы, которые я получал, говорили мне о том, что детки очень рады. Теперь расскажу о наборе. Я набирал от шести до пятнадцати человек. Всего у меня более 50 выпускников. Мы набирали деток и проводили четыре занятия, на каждом из которых учили по пять фокусов. И на пятом уроке мы делали выпускной, куда приглашали родителей и гостей, и детки делали небольшой отчётный концерт. Главной целью здесь были не только фокусы, но и помочь ребятам раскрепоститься, найти себе друзей. Многие просили продолжения набора. Но я пока об этом не задумывался. Я пока приостановил занятия в связи с коронавирусом. Но я выпускаю наборы с фокусами. Это коробочка, где несколько реквизитов и ссылка на онлайн-обучение (видео, где я подробно обучаю, как с помощью тех предметов, которые лежат внутри, показывать фокусы.