«Вот это реальная жесть». Модель рассказала о подводных камнях своей профессии

Многие девушки в детстве мечтали стать моделями, а некоторым даже удалось свои фантазии воплотить в жизнь. Но так ли легко работать в этой сфере? С какими сложностями приходится сталкиваться моделям каждый день? И что нужно обязательно знать перед тем, как начал реализовываться в этом направлении? На все эти вопросы нам дала ответы начинающая модель Мария Осмоловская.

Фото: Мария Осмоловская

Как ты пришла в модельный бизнес? Мария Осмоловская, модель:

Это получилось совершенно случайно. Я никогда не была той девочкой, которая мечтает с детства стать моделью. У меня даже мыслей таких не было, и, по правде говоря, я не считала себя красивой. Просто была высокой и худой. В конце лета 2019 года я случайно увидела пост о наборе моделей на обучение в Национальную школу красоты. И мы с дядей поспорили, возьмут ли меня туда. В итоге я прошла кастинг, и меня взяли на бюджетную форму обучения (на неё, как правило, берут тех, у кого есть какие-то модельные данные и потенциал). Я ходила туда на протяжении четырёх месяцев, но не была особо заинтересована. И на тот момент я училась ещё не в БГУ, а в БГУФК, поэтому ездила на занятия в НШК с огромной сумкой, в которой лежали спортивная форма, халат для семинаров по анатомии, набор для плавания и каблуки для занятий по дефиле на модельном курсе. Сильный интерес проснулся, когда я закончила обучение в НШК, на тот момент мне было 17 лет.

Фото: Мария Осмоловская

Большая конкуренция в этой сфере? Может, были какие-то случаи из разряда «жесть»? Мария Осмоловская:

Конкуренция, как и в любой другой сфере, на мой взгляд. Везде хватает людей, которые хотят быть лучшими и чего-то достичь, из-за этого и возникает конкуренция. В модельном бизнесе все то же самое: очень много красивых девочек, которые хотят построить успешную карьеру. Случаев из разряда «жесть» не было. Но это, наверное, потому что у меня не такой большой опыт, несмотря на то, что я что-то делаю в этой сфере уже почти три года. У меня сейчас всё-таки больше в приоритете окончание журфака и получение диплома, а модельная сфера требует работы за границей по несколько месяцев. Сложное отношение к модельному бизнесу в Беларуси. Чтобы у модели была постоянная работа, приходится уезжать за границу на несколько месяцев. По-другому никак. Практически все белорусские бренды предпочитают девочек, которые объездили весь мир и имеют больший опыт. Начинающим моделям, как правило, не платят. Я считаю, что это вообще не норма. Ведь когда начинающий специалист, например, экономист, журналист или айтишник, приходит на свою первую работу, ему ведь все равно платят зарплату, несмотря на то, что у него за плечами нет колоссального бэкграунда. Но у нас почему-то принято считать, что модель – это хобби, и девочка просто пришла пофоткаться для своего Instagram, поэтому пусть вообще спасибо скажет за такую возможность. Вот это реальная жесть.

Фото: Мария Осмоловская

Как вообще проходят кастинги в модельной сфере? Мария Осмоловская:

Модель приходит на кастинг в назначенные время и место. Она с собой обязательно должна взять туфли на каблуках, чёрную облегающую одежду, в которой хорошо видно фигуру, чёрный раздельный купальник или вместо него можно чёрное нижнее белье, а также никакого макияжа, естественное лицо. На самом кастинге, как правило, нужно сначала отстоять огромную очередь, а потом сделать проходку и показать себя заказчику. Иногда могут задать пару вопросов, но в целом это всё.

Фото: Мария Осмоловская

Говорят, что модели часто сталкиваются с РПП и ментальными проблемами. Был ли у тебя такой опыт? Мария Осмоловская:

Это стереотип, что модели часто сталкиваются с РПП. Модели сталкиваются с расстройством пищевого поведения ничуть не чаще, чем люди из любой другой сферы деятельности. И это проблема не модельной индустрии, а в целом системы образования и воспитания. Если ребёнка с детства не приучать к правильному питанию, не объяснять ему каких-то базовых основ диетологии, он в любом случае столкнётся с проблемой РПП. В модельной индустрии никто не отбирает у тебя еду и не запрещает что-то есть. Модель должна сама следить за своими параметрами, состоянием кожи и здоровья. И многим уже известно, что голодовка – это точно не вариант. Я как человек, который год проучился на факультете оздоровительной физической культуры, могу с уверенностью сказать, что достичь тела мечты можно только на правильном питании и регулярных занятиях спортом. И ещё раз повторю: голодовка не входит в рецепт параметров 90-60-90.

Фото: Мария Осмоловская

К чему стоит быть готовым, когда идёшь в модельную индустрию? Мария Осмоловская:

1. Самое главное – это готовность к тому, что тебе придётся работать за границей и отсутствовать в стране по несколько месяцев. По-другому построить модельную карьеру просто нереально. 2. Понять, что модель – это тоже работа, у которой есть как свои плюсы, так и минусы. Многие, кто только начинают этот путь, ошибочно думают, что все, что нужно делать, – это просто фоткаться. Я, кстати, тоже в самом начале так думала. Но по факту, чтобы стать моделью, нужно проделать колоссальную работу. Как минимум необходимо погрузиться в тему здорового питания и спорта, чтобы иметь чистую кожу без высыпаний и идеальные параметры. Дефиле и позирование перед камерой тоже требуют много времени и внимания. Очень важно хорошо чувствовать своё тело и иметь пластичность. Необходима какая-то харизма, благодаря которой ты будешь отличаться от сотен других девочек, которые тоже безумно красивы. Нужно быть готовым к тому, что не всегда съемки проходят в комфортной студии, очень часто это может быть на улице, а одежда бренда вовсе не соответствует погодным условиям.

Фото: Мария Осмоловская