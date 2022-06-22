Как не сталкиваться с творческим кризисом и монетизировать свой талант? Об этом рассказала художница

Пабло Пикассо утверждал: «Художник – вместилище эмоций, которые приходят ото всюду: с небес, от земли, от шуршания бумаги, от мимолетных форм, от паутины». Интересно, а что вдохновляет современных творцов на написание картин и какие сложности у них возникают в процессе создания произведений? Чтобы ответить на все эти вопросы, мы взяли интервью у профессионала своего дела Ольги Стабровской.

Фото: instagram.com/art.pavlio

Когда вы поняли, что хотите стать художником? Ольга Стабровская, художница:

Моя жизнь с самого детства связана с творчеством, потому что я закончила художественную школу в Могилёве с архитектурно-художественным уклоном, и, конечно же, всё моё детство прошло в окружении искусства. Я училась рисунку, живописи, композиции, истории искусств, и всё это было с раннего детства. Позже я на отлично сдала диплом, уехала в Минск и поступила в Институт культуры. По профессии я реставратор декоративно-прикладного искусства, художник. В 2010 году я закончила университет и уже в 2011 году работала дизайнером мебели, то есть я связала свою деятельность с тем, что мне на тот момент было интересно. Там я поработала немного и поняла, что это немножко не моя стихия, то есть я там не смогу никак реализоваться, это не то, что мне нравится. После этого мне предложили работу в минском ресторане на должности арт-директора, и уже там я со своей одногруппницей сделала свою персональную выставку на тему цветов. И с того времени я поняла, что можно создавать картины. Но это не было ярким всплеском, что я хочу быть художником. На осознанное решение повлияли путешествия, которые раскрыли меня с духовной стороны. Первая страна, в которой я побывала, – Чехия. Туда я уехала к подружке детства, там, вдохновившись разными художниками, посещая музеи и выставки, я поняла, что мне очень близка эта тема: картины, холсты, всё, что с этим связано. Следующим местом, где я побывала, стал Таиланд. Там я уже чётко осознала, что хочу быть художником. Вернувшись из путешествия, я сделала свою персональную выставку (это было в 2014 году). И с этого момента я постоянно развиваюсь в этой деятельности.

Фото: instagram.com/art.pavlio

Для многих творческие профессии – равно нестабильность. Скажите, это правда или всё-таки миф? Ольга Стабровская:

Нестабильность была на начальном пути, когда ты только начинаешь своё творчество и не знаешь, к чему это приведет. Но как только ты больше времени проводишь со своими картинами, показываешь их, больше времени уделяешь выставкам, у тебя появляется аудитория, поэтому неопределённости уже такой нет. Ещё всё зависит от человека, насколько он коммуникабельный, насколько ему легко в своём деле. Скажу за себя. Мне комфортно, что я занимаюсь творческой деятельностью и сама реализую своё творчество. То есть я являюсь сама себе директором, сама продвигаю, занимаюсь продажами, разговариваю с клиентами. У меня уже есть партнёры, с которыми сейчас можно реализовывать себя. Поэтому если ты занимаешься своим делом и хочешь, чтобы оно приносило тебе не только радость, но и стабильность, то нужно просто заниматься и уделять этому время, изучать, смотреть и делать всё это с душой, с любовью к своему делу. Теперь у меня уже есть наперёд заказ, есть разные идеи, которые я реализовываю. Если у меня нет заказов, я делаю авторскую работу. Поэтому, наверное, это миф, потому что если ты выбрал свою профессию, то ты уже берёшь и делаешь. И из-за этого приходит и обратная связь.

Фото: instagram.com/art.pavlio

Что вас вдохновляет? Ольга Стабровская:

Вдохновляет меня моя жизнь, жизнь людей, жизнь вокруг меня. Например, когда меня вдохновила любовь, я написала портрет своего мужа, хотя никогда не писала в таком жанре, в живописи я вообще начинала с абстракции. Также меня очень вдохновляют путешествия, жизненные истории. Например, последняя моя выставка, которая была в прошлом году, называлась «Метаморфозы», где я соединяла нашу жизнь с жизнью бабочки, которая проходит определённую трансформацию. Это символизирует человека который проходит жизненный путь, где бывают и сложные моменты, то есть каждый из нас проходит некую трансформацию. Для меня очень важно передать состояние. Состояния разными бывают, но в основном я пишу картины о яркости этой жизни. У меня нет печальных картин. Также я черпаю вдохновение от природы: небо, поля. Может быть, за последнее время из-за пандемии было меньше путешествий, а художнику же нужно стараться искать впечатления. И, наверное, они пришли вместе с природой. И последняя серия моих работ – пейзажные, абстрактные картины.

Фото: instagram.com/art.pavlio

Случались ли творческие кризисы? Ольга Стабровская:

Творческого кризиса за последнее время не было. Я являюсь коммерческим художником, то есть я пишу не только авторские работы, а всё-таки работаю с людьми, пишу картины под заказ. Конечно же, я не берусь за все заказы подряд. Я делаю исключительно то, что мне откликается, потому что у меня уже есть собранные картины, которые делаю. Если смотреть на них, то можно определить, в каком жанре я пишу работы, что мне интересно. У меня случаются кризисные моменты, когда я берусь за серьёзный заказ, в котором мне нужно передавать не свои эмоции, а эмоции другого человека, то после написания картины наступает опустошение, потому что ты отдал свою часть энергии, создал своё мастерство, сумел воплотить идею человека. Тогда наступает даже не кризисный момент, а переход и возвращение в себя. То есть мне нужно какое-то время, чтобы отпустить заказ и чуть-чуть вернуться в состояние своей души. Бывает так, что нужно сделать три проекта одновременно, и у тебя нет времени на авторство, и тогда ты погружаешься в воплощение этих проектов, но потом тебе нужно чуть больше времени, чтобы выйти на свою территорию.

Фото: instagram.com/art.pavlio

Устраиваете ли вы себе выходные или отпуск от написания картин? Ольга Стабровская:

Да, конечно. Когда у меня уже появилась семья, то сформировался определённый график: в будние дни я занимаюсь работой, а выходные я провожу с семьёй. Это, в первую очередь, потому что я сама хочу немножко отдохнуть. Когда есть заказы, когда есть вдохновение, порыв, можно и в выходные пописать, но когда я нахожусь с семьёй, с маленькой доченькой, то, конечно, я провожу много времени с ней в выходные и стараюсь уделять время не только творчеству, но и семье. Что касается отпуска, я его планирую в следующем месяце, он будет у меня длиться две с половиной недели, потому что я еду к маме, потом мы едем на море, поэтому я стабильно буду заявлять, что я в отпуске, и все заказы, которые будут приходить, или авторские проекты будут перенесены. И сейчас путешествие на море будет являться вдохновением.

Фото: instagram.com/art.pavlio

Какая ваша самая популярная работа? Ольга Стабровская:

Мои работы всегда разные, интересные, но сейчас я выделю одну картину, называется она «Сердце всего». Это круглый холст, размер – 164 сантиметра (реальный рост девушки, которая заказала эту работу). Эта картина была самой популярной, было очень много отзывов. Она поменяла мой не только художественный мир, но и внутренний. Я в ней раскрылась. Я сама, наверное, не нарисовала бы такое, поэтому для меня мои клиенты – мои друзья, знакомые, которые верят в моё творчество, ценят его, хотят, чтобы именно я для них написала картину. Они обращаются ко мне с такими идеями, которые я воплощаю, и это такой совместный проект получился, где я раскрылась на все 100 %. Эта картина не могла меня отпустить, я просто не могла от неё оторваться. Мне было так интересно её делать. Подходя к этом огромному холсту, я понимала, насколько эта работа несёт в себе энергию другого человека, насколько эта энергия меня поглощает.

Фото: Ольга Стабровская

Какие планы по профессиональному развитию? Ольга Стабровская:

Я хочу запустить мерч маек, сделать небольшую коллекцию с моими картинами, потому что сейчас лето. Я жду, пока мне отшивают майки, и в скором времени можно будет наблюдать коллекцию маек с моими картинами. Просто есть запрос напрямую от людей, мне очень приятно. Поэтому в ближайших планах у меня стоит создание коллекции одежды. Также нужно делать персональную выставку, так как прошлая была в прошлом году. Год уже прошёл, и сейчас я нацелена на то, чтобы создавать авторские работы. Также хочется изучать новые площадки, участвовать в выставках, в конкурсах. Вся деятельность художника связана с тем, что ты планируешь своё развитие, то есть ты должен себя показывать, рассказывать о себе. Ещё хотелось бы поэкспериментировать с мастер-классами. Я преподаю индивидуальные занятия по живописи, а в дальнейшем хотелось бы заняться уроками своего творчества. Нужно ещё подумать над тематикой. Хотелось бы взять несколько учеников, которые бы хотели со мной написать картину, например. То есть хочется отдавать свои знания людям, рассказывать, какие приёмы и техники можно использовать.

Фото: instagram.com/art.pavlio

Что самое сложное в написании картины? Ольга Стабровская:

Иногда мне сложно уловить идею человека. Если это заказ, то возникают сложности. Например, когда человек хочет картину, но не знает что, а я же тоже не могу знать. И иногда происходит сложность, чтобы найти то, что хочется. Потому что, например, есть люди, которые ищут, смотрят, ходят в музеи, на выставки, а им ничего не откликается. И они хотят что-то интересное, находят художника и начинают говорить, что я хочу картину, но не знаю какую. И сложно понять, что человек хочет. Мне как художнику очень тяжело. Мне больше подходит такая тема, когда человек понимает, знает, что ему нравится. И тогда складывается понимание, как делать картину. Если говорить про авторские работы, то у меня бывают сложности в понимании, что сейчас я хочу в своей жизни передать. Раньше я делала картину интуитивно, то есть сначала создавала, а только потом придумывала ей смысл. Сейчас всё выстроились в немножко другую нить. То есть я более профессионально подхожу к своей работе, меньше уделяю времени пустоте, более осознанно принимаю решения, какая в дальнейшем у меня будет серия работ, и всё тщательно продумываю, составляю для себя эскиз, по которому я потом и создаю картины. Но если бы для меня это были критичные сложности, то я бы не занималась своей деятельностью. И, наверное, лучше браться за сложное, потому что как только тебе сложно, ты потом просто учишься этому. Если перенестись к картине «Сердце всего», то можно сказать, что она было сложной в написании, которая состоит из таких элементов, которые я в своём творчестве не всегда делаю, но для меня в этой работе был и интерес, потому что всё было не так просто.

Фото: Ольга Стабровская

Говорят, что художники смотрят на мир по-особенному. Каким его видите вы? Ольга Стабровская:

Соглашусь с этим утверждением. У меня даже был недавно пример, что мы гуляли с подружкой, и в Минске есть площадь Победы, и вечером зажигаются огни, верхушки домов подсвечиваются малиновым цветом. И во время прогулки было синее небо, и оно вместе с малиновой подсветкой оказались для меня невероятным сочетанием цветов. А моя подруга смотрит и не понимает: «Оля, а что ты видишь? Какой синий? Какой малиновый?» И это сочетание цветов художник видит. Художник видит по-особенному всё. Ему будут интересны какие-то объекты, интерьерные решение, яркие образы. Если вы видите человека, у которого, например, разрисованная куртка, то это говорит о том, что этот человек живёт с творческим подходом. Поэтому художники отличаются видением этого мира. Мы можем через картины передать эмоции и чувства. Художника отличают именно фантазия и воображение, потому что многие творцы, например, Ван Гог, он смотрел на поле, а рисовал такие яркие и красивые картины. Если говорить о том, каким я вижу мир, то для меня он достаточно яркий, красивый и очень насыщенный. Это небо, которое у нас над головой, в нём столько красок. Оно всегда разное, оно никогда не бывает одинаковым. Я живу на 17 этаже и всегда вижу рассветы и закаты. И это является для меня вдохновением.