«Человек мог находиться в состоянии сильного душевного волнения». Какие договоры можно аннулировать?

Договор дороже денег, но и его в некоторых случаях можно аннулировать. Недееспособность одного из участников сделки – веская причина подать соответствующий иск в суд и признать подписанный документ фиктивным.

Максим Терешков, председатель Минской областной коллегии адвокатов:

К примеру, человек мог находиться в состоянии сильного душевного волнения, алкогольного или наркотического опьянения, равно как и в состоянии тяжелой болезни. Однако, чтобы выиграть дело, прежде придется доказать, что на момент заключения договора человек не отдавал отчет своим действиям.

Максим Терешков:

Также бывает, что граждане, которые временно ограничены в дееспособности, к примеру, злоупотребляющие спиртными напитками, совершают сделки. Люди могут продавать вплоть до своих жилых помещений. Родственники вправе обратиться в суд с иском. Если суд признает такую сделку недействительной, то стороны обязаны возвратить предметы, имущество, денежные средства, которые были переданы друг другу. Признать недействительной можно и сделку, совершенную под влиянием заблуждения.