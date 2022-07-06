«Человек мог находиться в состоянии сильного душевного волнения». Какие договоры можно аннулировать?

Договор дороже денег, но и его в некоторых случаях можно аннулировать. Недееспособность одного из участников сделки – веская причина подать соответствующий иск в суд и признать подписанный документ фиктивным.
Договор дороже денег, но и его в некоторых случаях можно аннулировать. Недееспособность одного из участников сделки – веская причина подать соответствующий иск в суд и признать подписанный документ фиктивным.
Максим Терешков, председатель Минской областной коллегии адвокатов:
К примеру, человек мог находиться в состоянии сильного душевного волнения, алкогольного или наркотического опьянения, равно как и в состоянии тяжелой болезни.
Однако, чтобы выиграть дело, прежде придется доказать, что на момент заключения договора человек не отдавал отчет своим действиям.
Максим Терешков:
Также бывает, что граждане, которые временно ограничены в дееспособности, к примеру, злоупотребляющие спиртными напитками, совершают сделки. Люди могут продавать вплоть до своих жилых помещений. Родственники вправе обратиться в суд с иском. Если суд признает такую сделку недействительной, то стороны обязаны возвратить предметы, имущество, денежные средства, которые были переданы друг другу.
Признать недействительной можно и сделку, совершенную под влиянием заблуждения.
Максим Терешков:
Если пожилая женщина подарила свою квартиру с расчетом, что за ней будут ухаживать до конца ее жизни, а на самом деле нужно было заключать договор ренты и она об этом не знала, то такая сделка может быть признана судом недействительной, поскольку граждане, которые приняли в дар жилое помещение по договору дарения, не обязаны содержать дарителя до конца своих дней.