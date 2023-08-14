Жена хотела отравить мужа, чтобы получить денежную выплату после его смерти

Муж регулярно пил кофе, приготовленный его супругой, но со временем начал замечать, что напиток стал не такой вкусный. Это подтолкнуло его на собственное расследование.

Фото: Pixabay

Он использовал тестовые полоски, которые обычно применяют для бассейнов, чтобы посмотреть уровень содержания хлора. С их помощью мужчина выяснил, что в его кофе содержится много хлора. Установив в доме несколько скрытых камер, он убедился, что супруга постоянно подсыпала что-то в кофейник, пишет The Daily Mail.