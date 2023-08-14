Прямой эфир

Жена хотела отравить мужа, чтобы получить денежную выплату после его смерти

14 августа 2023 08:52
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Муж регулярно пил кофе, приготовленный его супругой, но со временем начал замечать, что напиток стал не такой вкусный. Это подтолкнуло его на собственное расследование.

Жена хотела отравить мужа, чтобы получить денежную выплату после его смерти -1

Фото: Pixabay

Он использовал тестовые полоски, которые обычно применяют для бассейнов, чтобы посмотреть уровень содержания хлора. С их помощью мужчина выяснил, что в его кофе содержится много хлора. Установив в доме несколько скрытых камер, он убедился, что супруга постоянно подсыпала что-то в кофейник, пишет The Daily Mail.

Жена хотела отравить мужа, чтобы получить денежную выплату после его смерти -4

Фото: Pixabay

После этого разозлившийся мужчина пошел в полицию. Женщину арестовали, и теперь она ожидает суда за покушение на убийство. Оказалось, что она на самом деле добавляла в кофе супруга отбеливатель, потому что в случае его смерти ей полагалось денежное пособие из-за того, что мужчина служит в ВВС США.

Читайте также:

Жена собирается развестись с мужем, потому что он медленно ест

Ревнивая девушка закрыла парня дома на три дня, чтобы он ей не изменял

Мужчине удалось выйти из тюрьмы, выдав себя за сокамерника

# Брак и семья # калейдоскоп # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Все бабушки такие. Гостеприимная пенсионерка умудрилась накормить и грабителя
11 августа 2023 14:22

Все бабушки такие. Гостеприимная пенсионерка умудрилась накормить и грабителя

Жена собирается развестись с мужем, потому что он медленно ест
09 августа 2023 16:41

Жена собирается развестись с мужем, потому что он медленно ест

Жена захотела порадовать мужа и слетала в ресторан, который находится в 320 километрах от дома
09 августа 2023 14:01

Жена захотела порадовать мужа и слетала в ресторан, который находится в 320 километрах от дома