Жена хотела отравить мужа, чтобы получить денежную выплату после его смерти

Муж регулярно пил кофе, приготовленный его супругой, но со временем начал замечать, что напиток стал не такой вкусный. Это подтолкнуло его на собственное расследование.
Муж регулярно пил кофе, приготовленный его супругой, но со временем начал замечать, что напиток стал не такой вкусный. Это подтолкнуло его на собственное расследование.
Фото: Pixabay
Он использовал тестовые полоски, которые обычно применяют для бассейнов, чтобы посмотреть уровень содержания хлора. С их помощью мужчина выяснил, что в его кофе содержится много хлора. Установив в доме несколько скрытых камер, он убедился, что супруга постоянно подсыпала что-то в кофейник, пишет The Daily Mail.
Фото: Pixabay
После этого разозлившийся мужчина пошел в полицию. Женщину арестовали, и теперь она ожидает суда за покушение на убийство. Оказалось, что она на самом деле добавляла в кофе супруга отбеливатель, потому что в случае его смерти ей полагалось денежное пособие из-за того, что мужчина служит в ВВС США.
Читайте также:
Жена собирается развестись с мужем, потому что он медленно ест
Ревнивая девушка закрыла парня дома на три дня, чтобы он ей не изменял