Содержат опасные химикаты. Эти косметические продукты вредны для женского здоровья

Какую косметику не стоит покупать из-за вреда для здоровья? Адвокат в своей социальной сети поделилась, что перестала покупать определенные средства, потому что узнала их состав.

Откровения женщины могут заставить и вас переосмыслить свои бьюти-покупки. О каких косметических средствах лучше забыть, рассказало издание The Sun.

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