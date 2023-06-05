Прямой эфир

Содержат опасные химикаты. Эти косметические продукты вредны для женского здоровья

05 июня 2023 14:36
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Какую косметику не стоит покупать из-за вреда для здоровья? Адвокат в своей социальной сети поделилась, что перестала покупать определенные средства, потому что узнала их состав. 

Откровения женщины могут заставить и вас переосмыслить свои бьюти-покупки. О каких косметических средствах лучше забыть, рассказало издание The Sun. 

Водостойкая тушь 

Содержат опасные химикаты. Эти косметические продукты вредны для женского здоровья-1

Фото: Pixabay

Чтобы сделать тушь водостойкой, косметическим брендам приходится прибегнуть к добавке ПФАС [устойчивые компоненты, которые слабо выводятся и накапливаются в организме – прим. ред.]. Эти вещества устойчивы к маслам и воде, поэтому так ценны в косметической промышленности. Подобные компоненты есть в антипригарной посуде, грязеотталкивающих коврах и водоотталкивающей одежде. Они известны как вечные химикаты, потому что не разрушаются естественным образом. Воздействие их на организм связано с возникновением рака, повышенным риском диабета, ожирением и эндокринными нарушениями. 

Сухой шампунь 

Содержат опасные химикаты. Эти косметические продукты вредны для женского здоровья-4

Фото: maskara.com  

В большинстве случаев такие шампуни содержат канцероген бензол. Даже его незначительный уровень в организме может спровоцировать развитие рака. Учеными доказано, что длительное воздействие бензола вызывает ряд заболеваний, в том числе и снижение количества лейкоцитов, лейкемию и повреждение ДНК.  

Химические выпрямители волос 

Содержат опасные химикаты. Эти косметические продукты вредны для женского здоровья-7

Фото: Pixabay

Всем девушкам нравятся гладкие и послушные волосы. Однако кто химически их выпрямляет хотя бы четыре раза в год, вдвое увеличивает риск развития рака шейки матки в собственном организме. Такие химикаты также могут увеличить риск возникновения рака яичников и молочной железы. А все из-за того, что вещества из выпрямителей впитываются в кожу головы. 

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Названы продукты, которые вредны для нашего здоровья. Скорее всего, вы едите их каждый день 

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# Здоровье # калейдоскоп # Фотофакт

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