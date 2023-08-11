Все бабушки такие. Гостеприимная пенсионерка умудрилась накормить и грабителя

Чересчур гостеприимная бабушка умудрилась накормить грабителя разными вкусностями. Ее сердобольность кажется запредельно странной, но все не так однозначно.
Чересчур гостеприимная бабушка умудрилась накормить грабителя разными вкусностями. Ее сердобольность кажется запредельно странной, но все не так однозначно.
Фото: Pixabay
87-летняя жительница США проснулась ночью и увидела в своей спальне соседа, который ранее помогал ей стричь газон. Юноше 17 лет, и он осмелился заявить женщине, что собирается ее ограбить, пишет The Guardian. После этого он набросился на пожилую с кулаками. Женщина получила удар в лоб, но смогла схватить стул и потеснила обидчика в кухню.
Фото: Pixabay
После этого юноша успокоился и сказал соседке, что пошел на грабеж, так как очень проголодался. Бабушка, не долго думая, угостила парня крекерами с арахисовым маслом, мандаринами и парой протеиновых коктейлей. Но в полицию все-таки позвонила и попросила перевоспитать мальчишку и направить на правильный жизненный путь.
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