Прямой эфир

Все бабушки такие. Гостеприимная пенсионерка умудрилась накормить и грабителя

11 августа 2023 14:22
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Чересчур гостеприимная бабушка умудрилась накормить грабителя разными вкусностями. Ее сердобольность кажется запредельно странной, но все не так однозначно.

Все бабушки такие. Гостеприимная пенсионерка умудрилась накормить и грабителя -1

Фото: Pixabay

87-летняя жительница США проснулась ночью и увидела в своей спальне соседа, который ранее помогал ей стричь газон. Юноше 17 лет, и он осмелился заявить женщине, что собирается ее ограбить, пишет The Guardian. После этого он набросился на пожилую с кулаками. Женщина получила удар в лоб, но смогла схватить стул и потеснила обидчика в кухню.

Все бабушки такие. Гостеприимная пенсионерка умудрилась накормить и грабителя -4

Фото: Pixabay

После этого юноша успокоился и сказал соседке, что пошел на грабеж, так как очень проголодался. Бабушка, не долго думая, угостила парня крекерами с арахисовым маслом, мандаринами и парой протеиновых коктейлей. Но в полицию все-таки позвонила и попросила перевоспитать мальчишку и направить на правильный жизненный путь.

Читайте также:

Незнакомец не стал красть гриль после того, как его попросили об этом через камеру видеонаблюдения

В мире появилась система контроля за пешеходами-нарушителями. Их лица показывают на огромных экранах, чтобы людям стало стыдно

Из грязи в князи. Как бездомный стал одним из самых известных поваров в мире?

# Бабушки # калейдоскоп # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Жена собирается развестись с мужем, потому что он медленно ест
09 августа 2023 16:41

Жена собирается развестись с мужем, потому что он медленно ест

Жена захотела порадовать мужа и слетала в ресторан, который находится в 320 километрах от дома
09 августа 2023 14:01

Жена захотела порадовать мужа и слетала в ресторан, который находится в 320 километрах от дома

Арбуз с йогуртом. В Сети появился вирусный рецепт, но не все его оценили
09 августа 2023 13:38

Арбуз с йогуртом. В Сети появился вирусный рецепт, но не все его оценили