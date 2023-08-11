Все бабушки такие. Гостеприимная пенсионерка умудрилась накормить и грабителя

Чересчур гостеприимная бабушка умудрилась накормить грабителя разными вкусностями. Ее сердобольность кажется запредельно странной, но все не так однозначно.

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87-летняя жительница США проснулась ночью и увидела в своей спальне соседа, который ранее помогал ей стричь газон. Юноше 17 лет, и он осмелился заявить женщине, что собирается ее ограбить, пишет The Guardian. После этого он набросился на пожилую с кулаками. Женщина получила удар в лоб, но смогла схватить стул и потеснила обидчика в кухню.