5 сентября – День опозданий. Чем ещё известна эта дата?

Пунктуальность нынче в моде, но бывают ситуации, которые не дают возможности вовремя прибыть к месту назначения. 5 сентября – это день, когда у опоздавших есть аргумент своего отсутствия в обозначенное время, ведь именно сегодня празднуется День опозданий, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.