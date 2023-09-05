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5 сентября – День опозданий. Чем ещё известна эта дата?

05 сентября 2023 08:07
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Пунктуальность нынче в моде, но бывают ситуации, которые не дают возможности вовремя прибыть к месту назначения. 5 сентября – это день, когда у опоздавших есть аргумент своего отсутствия в обозначенное время, ведь именно сегодня празднуется День опозданий, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

5 сентября – День опозданий. Чем ещё известна эта дата?-1

Зачастую вся наша жизнь проходит в спешке и, оглянувшись назад, многие делают вывод, что торопиться вовсе не стоило. 5 сентября не бойтесь отойти от привычного графика и позвольте себе опоздать на какую-нибудь встречу. Но предварительно стоит убедиться, что ваше опоздание не повлечет за собой негативных последствий.

Подробности в видеоматериале.

# История # калейдоскоп # Лена Мельницкая # Фотофакт

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