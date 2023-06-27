Когда дело доходит до выбора имени для ребенка, большинство родителей месяцами обдумывают варианты. Но несмотря на все усилия, одна мама была вынуждена изменить имя своей дочери после того, как над ней жестоко издевались в школе.
Как сообщает Mirror, мама была убита горем после того, как ее дочь пришла домой из школы в слезах, потому что над ней издевались из-за ее имени. Женщина призвала одну крупную американскую компанию отвечать за то, что она подвергла ее ребенка насмешкам со стороны сверстников.
Женщина рассказала, что назвала свою дочь Алекса до того, как выпустили технологию виртуального помощника с таким же именем.
Она сказала: «Мою дочь зовут Алекса. Она родилась в 2007 году. Издевательства над ней были ужасными. Каждый раз, когда классный руководитель звонил в регистратуру, все смеялись и говорили что-то вроде «Алекса, включи свет», «Алекса, сыграй мне песенку», «Алекса, какая погода?», «Алекса! Что это за запах?» или «Алекса! Что такое диета?»
Мама девочки объяснила что, когда издевательства стали действительно серьезными, она была вынуждена изменить имя своей дочери на Лекси и перевести ее в другую школу.
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