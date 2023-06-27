Над девочкой издевались одноклассники из-за имени. Вот как оно звучит

Когда дело доходит до выбора имени для ребенка, большинство родителей месяцами обдумывают варианты. Но несмотря на все усилия, одна мама была вынуждена изменить имя своей дочери после того, как над ней жестоко издевались в школе.

Как сообщает Mirror, мама была убита горем после того, как ее дочь пришла домой из школы в слезах, потому что над ней издевались из-за ее имени. Женщина призвала одну крупную американскую компанию отвечать за то, что она подвергла ее ребенка насмешкам со стороны сверстников.

Женщина рассказала, что назвала свою дочь Алекса до того, как выпустили технологию виртуального помощника с таким же именем.