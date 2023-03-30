Девушка забеременела в 15 и начала обеспечивать ребёнка с помощью TikTok

Для многих социальные сети – это способ отвлечься от рутины и посмотреть на жизнь других людей. Но для некоторых публикации значат больше, чем просто поделиться своими буднями. Например, героиня следующей истории с помощью TikTok зарабатывает деньги и обеспечивает свою маленькую дочку. Как рассказало издание Manchester Evening News, Саффрон Келли забеременела в 15 лет. Отцом был парень, который всего лишь на год старше девушки. Конечно, было сложно принять тот факт, что у влюбленных может появиться ребенок. Поэтому изначально подростки решили прервать беременность.

Фото: pixabay.com

Но потом у Келли начались проблемы со здоровьем, из-за чего она попала в больницу. Там впервые юной маме сделали УЗИ. Когда девушка увидела малыша на экране, то поняла, что, несмотря на все сложности и жизненные препятствия, она не бросит своего малыша. «В тот момент я осознала, что хочу оставить ребенка. Я не могла смириться с мыслью, что могу потерять свою дочь», – рассказала девушка.

Фото: tiktok.com/@saffronkelly1

После родов Келли начала жить с мамой и возлюбленным. И однажды она выложила в TikTok видео со своей малышкой. Кадры казались совершенно обычными. Просто рутина юной мамы. Но именно такой ролик попал в топ. Под ним набралось 23 миллиона просмотров.