Девушка забеременела в 15 и начала обеспечивать ребёнка с помощью TikTok
Для многих социальные сети – это способ отвлечься от рутины и посмотреть на жизнь других людей. Но для некоторых публикации значат больше, чем просто поделиться своими буднями. Например, героиня следующей истории с помощью TikTok зарабатывает деньги и обеспечивает свою маленькую дочку.
Как рассказало издание Manchester Evening News, Саффрон Келли забеременела в 15 лет. Отцом был парень, который всего лишь на год старше девушки. Конечно, было сложно принять тот факт, что у влюбленных может появиться ребенок. Поэтому изначально подростки решили прервать беременность.
Но потом у Келли начались проблемы со здоровьем, из-за чего она попала в больницу. Там впервые юной маме сделали УЗИ. Когда девушка увидела малыша на экране, то поняла, что, несмотря на все сложности и жизненные препятствия, она не бросит своего малыша.
«В тот момент я осознала, что хочу оставить ребенка. Я не могла смириться с мыслью, что могу потерять свою дочь», – рассказала девушка.
Фото: tiktok.com/@saffronkelly1
После родов Келли начала жить с мамой и возлюбленным. И однажды она выложила в TikTok видео со своей малышкой. Кадры казались совершенно обычными. Просто рутина юной мамы. Но именно такой ролик попал в топ. Под ним набралось 23 миллиона просмотров.
Фото: tiktok.com/@saffronkelly1
Девушка не могла поверить, что это происходит на самом деле. Однако быстро сообразила, что надо дальше производить такой же контент. Сейчас на канале юной мамы почти 445 тысяч подписчиков. Девушка признается, что благодаря этой социальной сети она обеспечивает своего ребенка всем необходимым. Блогерство принесло Келли около двух с половиной тысяч долларов.
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