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6 сентября – День рыжих. Рассказываем, чем ещё известна эта дата

06 сентября 2023 09:19
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Существует сразу несколько дат, когда принято поздравлять рыжеволосых людей. Одна из них – День рыжих – приходится на 6 сентября, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

6 сентября – День рыжих. Рассказываем, чем ещё известна эта дата-1

Рыжий цвет волос считается самым редким в мире, им обладают от 1 до 2 % всех людей. Особенно редким считается сочетание рыжих волос и голубых или зеленых глаз, ведь гены, отвечающие за такие цвета, являются рецессивными. Как ни печально, но, согласно статистическим данным, количество людей, имеющих рыжий цвет волос, стремительно уменьшается. Поэтому поздравим всех рыжеволосых с этим днем.

Подробнее в видеоматериале.

# История # калейдоскоп # Лена Мельницкая # Фотофакт

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