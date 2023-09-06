6 сентября – День рыжих. Рассказываем, чем ещё известна эта дата

Существует сразу несколько дат, когда принято поздравлять рыжеволосых людей. Одна из них – День рыжих – приходится на 6 сентября, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Рыжий цвет волос считается самым редким в мире, им обладают от 1 до 2 % всех людей. Особенно редким считается сочетание рыжих волос и голубых или зеленых глаз, ведь гены, отвечающие за такие цвета, являются рецессивными. Как ни печально, но, согласно статистическим данным, количество людей, имеющих рыжий цвет волос, стремительно уменьшается. Поэтому поздравим всех рыжеволосых с этим днем.