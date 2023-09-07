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Сегодня День чистого воздуха для голубого неба. Что ещё отмечают 7 сентября?

07 сентября 2023 06:24
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7 сентября, начиная с 2020 года, отмечают праздник ООН – Международный день чистого воздуха для голубого неба, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня День чистого воздуха для голубого неба. Что ещё отмечают 7 сентября?-1

Этот день призван обратить внимание всех стран мира на проблему загрязнения воздуха. Призыв к государствам и крупному бизнесу инвестировать в экологию сопровождается ведением разработок новых технологий сокращения выбросов вредных веществ в атмосферу. Ведь все мы дышим одним и тем же воздухом, и одна атмосфера защищает и поддерживает всех нас.

Подробности в видеоматериале.

# История # калейдоскоп # Лена Мельницкая # Фотофакт

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