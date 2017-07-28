Шоу состоится в феврале: стала известна новая дата концерта Depeche Mode в Минске
Новости Беларуси. Группа Depeche Mode определилась с точной датой переноса минского концерта. Как сообщили артисты на своем сайте, группа выступит в белорусской столице 13 февраля 2018 года.
В заявлении говорится, что все билеты, которые были куплены на отмененный июльский концерт, будут действительны. Depeche Mode с нетерпением ждет своего возвращения в Минск, чтобы сыграть для белорусских фанатов.
На что тратят заработки музыканты Depeche Mode мы уже писали.
Фото: facebook.com/depechemode
Напомним, что 17 июля британская группа должна была дать концерт в Минске. Однако в последний момент выступление было отменено из-за госпитализации солиста Дэйва Гаана. Как поддерживали исполнителя фанаты и как Гаан покидал больницу, мы уже писали – здесь подробнее.
Видеофакт: Дэйва Гаана выписали из 9-й больницы
Исполнители пообещали найти время в гастрольном графике, чтобы перенести отмененное выступление и за полторы недели они приняли решение, которое обрадовало фанатов из Беларуси. Они писали о своей радости в соцсетях.
Фото: facebook.com/depechemode
«Они не могли оставить нас без шоу в Минске :) Потому что мы обожаем их, и они нас любят;) И лучший показатель их любви - это концерт перед Днем Святого Валентина;) Я лично был уверен, что они приедут еще»,
«Главное, чтобы на этот раз доехали без происшествий»,
«Жду с нетерпением и готов ждать еще, любимая группа».
У группы в Беларуси были даже фан-клубы, которые в 80-е собирались около ГУМа в Минске, чтобы послушать песни группы – подробности здесь.