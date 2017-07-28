Шоу состоится в феврале: стала известна новая дата концерта Depeche Mode в Минске

Новости Беларуси. Группа Depeche Mode определилась с точной датой переноса минского концерта. Как сообщили артисты на своем сайте, группа выступит в белорусской столице 13 февраля 2018 года. В заявлении говорится, что все билеты, которые были куплены на отмененный июльский концерт, будут действительны. Depeche Mode с нетерпением ждет своего возвращения в Минск, чтобы сыграть для белорусских фанатов. На что тратят заработки музыканты Depeche Mode мы уже писали.

Фото: facebook.com/depechemode

Напомним, что 17 июля британская группа должна была дать концерт в Минске. Однако в последний момент выступление было отменено из-за госпитализации солиста Дэйва Гаана. Как поддерживали исполнителя фанаты и как Гаан покидал больницу, мы уже писали – здесь подробнее. Видеофакт: Дэйва Гаана выписали из 9-й больницы Исполнители пообещали найти время в гастрольном графике, чтобы перенести отмененное выступление и за полторы недели они приняли решение, которое обрадовало фанатов из Беларуси. Они писали о своей радости в соцсетях.

Фото: facebook.com/depechemode