Солист Depeche Mode Дэйв Гаан госпитализирован в Минске

Новости Беларуси. «Это ужасно», «Самая печальная новость этого месяца», – сообщения такого содержания в эти минуты заполняют социальные сети.

Концерт британской рок-группы Depeche Mode в Минске отменен, музыканты просят прощения у своих поклонников. Причина – болезнь лидера группы Дейва Гаага. Музыкант находится в одной из больниц Минска.

Об отмене шоу сообщили буквально за час до начала концерта.

Сообщение на странице Depeche Mode в социальных сетях:

В данный момент мы в поисках любых возможностей переноса этого шоу на дальнейшие даты тура. Мы надеемся, что сможем рассказать больше подробностей в течение недели.

Мы просим всех поклонников с билетами на сегодняшнее шоу дождаться подробностей по поводу переноса этого концерта и/или возмещения стоимости. Наши искренние извинения всем нашим фанам в Минске, и мы благодарны за ваше понимание и терпение.



«Мы просто любим то, что умеем делать лучше всего, и вкладываем в любимое дело все свои силы, время и деньги»: что позволяет британскому коллективу оставаться на вершине музыкального Олимпа уже почти четыре десятилетия (здесь подробнее).