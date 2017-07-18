«Спасибо за добрые пожелания»: солиста Depeche Mode выписали из больницы в Минске

Новости Беларуси. Вечером 17 июля в Минске должен был состояться концерт легендарной британской группы Depeche Mode. Однако за час до мероприятия концерт отменили из-за того, что фронтмену группы – Дэйву Гаану стало плохо. Музыканта госпитализировали в 9-ую минскую больницу с кишечным расстройством.

Как стало известно, утром 18 июля состояние артиста улучшилось, и он был выписан – здесь подробнее.

По сообщению артистов на странице в Facebook, следующее выступление, которое состоится вечером 19 июля в Киеве, не будет отменено.