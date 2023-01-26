Школьник пошёл на рыбалку и поймал большую акулу. Вот что было дальше

Эта история уже успела нашуметь в американских СМИ. Еще бы, ведь главный герой даже не подозревал, чем закончится его рыбалка.

Издание ABC News рассказало, что 12-летний Кэмпбелл Кинан приехал во Флориду с семьей, чтобы навестить сестру. Когда все встретились, нужно было решать, чем заняться. В итоге родственники поняли, что хотят отправиться на рыбалку. Ведь это их любимое занятие.