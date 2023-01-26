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Школьник пошёл на рыбалку и поймал большую акулу. Вот что было дальше

26 января 2023 09:00
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Эта история уже успела нашуметь в американских СМИ. Еще бы, ведь главный герой даже не подозревал, чем закончится его рыбалка.

Издание ABC News рассказало, что 12-летний Кэмпбелл Кинан приехал во Флориду с семьей, чтобы навестить сестру. Когда все встретились, нужно было решать, чем заняться. В итоге родственники поняли, что хотят отправиться на рыбалку. Ведь это их любимое занятие.

Школьник пошёл на рыбалку и поймал большую акулу. Вот что было дальше-1

Фото: ABC News

Первым удочку запустил мальчик. Добыча не заставила себя долго ждать. Но вряд ли отдыхающие ждали такого развития событий.

«Когда я начал вытаскивать удочку, то понял, что улов очень большой», – рассказал Кэмпбелл.

Тогда на помощь пришел капитан судна, на котором рыбачила семья. Доставали «золотую рыбку» почти час. После всех мучений стало ясно, что на крючке белая акула, длина которой – три метра.

Школьник пошёл на рыбалку и поймал большую акулу. Вот что было дальше-4

Фото: ABC News

Но зубастую гостью не потянули дальше в лодку. Дело в том, что в США есть правило, которое запрещает ловить акул. Позже рыбаки сообщили в специальную службу о случившемся. Ведь такой ситуации не должно быть. Это угроза как для местных жителей, так и для морских обитателей.

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# Рыбалка # калейдоскоп # Фотофакт

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