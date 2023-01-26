Школьник пошёл на рыбалку и поймал большую акулу. Вот что было дальше

Эта история уже успела нашуметь в американских СМИ. Еще бы, ведь главный герой даже не подозревал, чем закончится его рыбалка.
Издание ABC News рассказало, что 12-летний Кэмпбелл Кинан приехал во Флориду с семьей, чтобы навестить сестру. Когда все встретились, нужно было решать, чем заняться. В итоге родственники поняли, что хотят отправиться на рыбалку. Ведь это их любимое занятие.
Первым удочку запустил мальчик. Добыча не заставила себя долго ждать. Но вряд ли отдыхающие ждали такого развития событий.
«Когда я начал вытаскивать удочку, то понял, что улов очень большой», – рассказал Кэмпбелл.
Тогда на помощь пришел капитан судна, на котором рыбачила семья. Доставали «золотую рыбку» почти час. После всех мучений стало ясно, что на крючке белая акула, длина которой – три метра.
Но зубастую гостью не потянули дальше в лодку. Дело в том, что в США есть правило, которое запрещает ловить акул. Позже рыбаки сообщили в специальную службу о случившемся. Ведь такой ситуации не должно быть. Это угроза как для местных жителей, так и для морских обитателей.
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