72-летний бодибилдер раскрыл секрет идеального тела. Его историю может повторить каждый

Линдси Уэйн уже 72 года, но любой юноша позавидует его форме. Бодибилдер не скрывает секрет своего успеха и готов с ним поделиться бесплатно. Как рассказало издание Stoke Sentinel, мужчина уже много лет ведет активный образ жизни. Он руководит местным спортзалом и даже проводит тренировки посетителям. С 2000 года Уэйн участвует в соревнованиях Muscle Beach Venice, на которых в 1970-х был и Арнольд Шварценеггер.

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Но так у Линдси было не всегда. Раньше он очень любил сладкое, из-за чего страдал от избыточного веса. Мужчину это не устраивало, поэтому в какой-то момент он решил заменить животик на груду стальных мышц. «Я понял, что должен начать заботиться о себе. Когда стал тренироваться, то одно привело к другому. Несмотря на то, что я занимаюсь спортом не первый год, я все еще многое узнаю о своем теле», – поделился бодибилдер