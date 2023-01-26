Прямой эфир

72-летний бодибилдер раскрыл секрет идеального тела. Его историю может повторить каждый

26 января 2023 07:53
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Линдси Уэйн уже 72 года, но любой юноша позавидует его форме. Бодибилдер не скрывает секрет своего успеха и готов с ним поделиться бесплатно.

Как рассказало издание Stoke Sentinel, мужчина уже много лет ведет активный образ жизни. Он руководит местным спортзалом и даже проводит тренировки посетителям. С 2000 года Уэйн участвует в соревнованиях Muscle Beach Venice, на которых в 1970-х был и Арнольд Шварценеггер.

72-летний бодибилдер раскрыл секрет идеального тела. Его историю может повторить каждый-1

Фото: pexels.com

Но так у Линдси было не всегда. Раньше он очень любил сладкое, из-за чего страдал от избыточного веса. Мужчину это не устраивало, поэтому в какой-то момент он решил заменить животик на груду стальных мышц.

«Я понял, что должен начать заботиться о себе. Когда стал тренироваться, то одно привело к другому. Несмотря на то, что я занимаюсь спортом не первый год, я все еще многое узнаю о своем теле», – поделился бодибилдер

72-летний бодибилдер раскрыл секрет идеального тела. Его историю может повторить каждый-4

Фото: pexels.com

Те правила, которые Уэйн придумал раньше, действуют и по сей день: «В моем рационе вообще нет ни соли, ни сахара, ни молока. Никаких пирожных, печенья или шоколада».

Такой образ жизни помогает мужчине в свои годы чувствовать себя просто великолепно. Он сказал, что благодаря спорту здоровье улучшилось, так что о врачах и таблетках можно забыть.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

Читайте также:

Быстро и без диет. История мужчины, который похудел на 13 килограммов за два месяца

Стала меньше в два раза. Как женщине удалось похудеть и при этом всё есть?

Такое вообще возможно? Мать троих детей смогла похудеть на 30 килограммов

# Здоровье # калейдоскоп # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Девушка каждый день ходила на свидания и сэкономила 16 тысяч долларов
26 января 2023 06:58

Девушка каждый день ходила на свидания и сэкономила 16 тысяч долларов

26 января – Международный день таможенника. Чем ещё известна эта дата?
26 января 2023 06:44

26 января – Международный день таможенника. Чем ещё известна эта дата?

Девушка вынудила мужа обеспечивать её в случае развода. Вот почему
25 января 2023 16:22

Девушка вынудила мужа обеспечивать её в случае развода. Вот почему