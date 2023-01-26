72-летний бодибилдер раскрыл секрет идеального тела. Его историю может повторить каждый
Линдси Уэйн уже 72 года, но любой юноша позавидует его форме. Бодибилдер не скрывает секрет своего успеха и готов с ним поделиться бесплатно.
Как рассказало издание Stoke Sentinel, мужчина уже много лет ведет активный образ жизни. Он руководит местным спортзалом и даже проводит тренировки посетителям. С 2000 года Уэйн участвует в соревнованиях Muscle Beach Venice, на которых в 1970-х был и Арнольд Шварценеггер.
Но так у Линдси было не всегда. Раньше он очень любил сладкое, из-за чего страдал от избыточного веса. Мужчину это не устраивало, поэтому в какой-то момент он решил заменить животик на груду стальных мышц.
«Я понял, что должен начать заботиться о себе. Когда стал тренироваться, то одно привело к другому. Несмотря на то, что я занимаюсь спортом не первый год, я все еще многое узнаю о своем теле», – поделился бодибилдер
Те правила, которые Уэйн придумал раньше, действуют и по сей день: «В моем рационе вообще нет ни соли, ни сахара, ни молока. Никаких пирожных, печенья или шоколада».
Такой образ жизни помогает мужчине в свои годы чувствовать себя просто великолепно. Он сказал, что благодаря спорту здоровье улучшилось, так что о врачах и таблетках можно забыть.
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