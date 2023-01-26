Девушка каждый день ходила на свидания и сэкономила 16 тысяч долларов

Что значит для вас свидание? Наверное, это способ узнать человека получше, посмотреть, насколько хорошими будут ваши дальнейшие отношения. Но для героини следующей истории такие встречи – лишь способ сэкономить деньги.
Что значит для вас свидание? Наверное, это способ узнать человека получше, посмотреть, насколько хорошими будут ваши дальнейшие отношения. Но для героини следующей истории такие встречи – лишь способ сэкономить деньги.
Фото: pexels.com
Как рассказало издание Daily Mail, Вивиан Ту, жительница США, два года не покупала себе продукты. Причиной стали свидания, которые у девушки происходили каждый день. Она призналась, что не испытывала никогда каких-то финансовых затруднений. Зарплата у нее хорошая, но вот магазины рядом с домом очень дорогие.
«Мне было некомфортно покупать товары, цена которых очень завышенная. Мне приходилось ехать за 15 кварталов, чтобы обеспечить себя всем необходимым. Это очень тяжело», – призналась Ту.
На тот момент это была не единственная проблема у девушки. Американка очень хотела найти парня. Решение такого вопроса было весьма простым: скачать приложение для знакомств и часто встречаться с новыми людьми.
Фото: pexels.com
После этого Вивиан каждый день ходила на свидания в кафе или рестораны. Сначала она это делала не ради какой-то корысти. Есть действительно было интересно пообщаться и завести новые знакомства.
Однако спустя несколько недель девушка поняла, что смогла сэкономить около 100 долларов, а потребности каждый раз пополнять холодильник уже нет. Заметив это, Ту стала использовать свидания, чтобы просто хорошо и вкусно поесть, при этом ни на что не тратясь. Все свои деньги американка копила и позже смогла купить себе очень дорогую сумку, о которой давно мечтала. Кстати, за два года девушка сэкономила почти 16 тысяч долларов.
Вивиан признается, что у такого способа прокормить себя есть и минусы. Например, не все юноши готовы полностью оплачивать счет, а иногда сами встречи бывают очень скучными.
Фото: pexels.com
Кстати, Ту еще ведет TikTok, где рассказывает о финансовой грамотности. На канале уже несколько миллионов подписчиков.
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