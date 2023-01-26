Девушка каждый день ходила на свидания и сэкономила 16 тысяч долларов

Что значит для вас свидание? Наверное, это способ узнать человека получше, посмотреть, насколько хорошими будут ваши дальнейшие отношения. Но для героини следующей истории такие встречи – лишь способ сэкономить деньги.

Как рассказало издание Daily Mail, Вивиан Ту, жительница США, два года не покупала себе продукты. Причиной стали свидания, которые у девушки происходили каждый день. Она призналась, что не испытывала никогда каких-то финансовых затруднений. Зарплата у нее хорошая, но вот магазины рядом с домом очень дорогие.

«Мне было некомфортно покупать товары, цена которых очень завышенная. Мне приходилось ехать за 15 кварталов, чтобы обеспечить себя всем необходимым. Это очень тяжело», – призналась Ту.

На тот момент это была не единственная проблема у девушки. Американка очень хотела найти парня. Решение такого вопроса было весьма простым: скачать приложение для знакомств и часто встречаться с новыми людьми.