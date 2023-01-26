26 января – Международный день таможенника. Чем ещё известна эта дата?

Международный день таможенника

26 января – Международный день таможенника, профессиональный праздник всех работников таможенных служб планеты. Он был утвержден в честь первой сессии Всемирной таможенной организации, которая состоялась в Брюсселе 26 января 1953 года. В настоящее время в ней состоят 182 государства. Работник таможенной службы контролирует перемещение людей и грузов через границу, взимает обязательные платежи. Он обязан пресекать контрабанду, выявлять запрещенные к ввозу и вывозу товары. Таможенник – специальность, необходимая в каждом государстве. Ведь от качественной работы сотрудников таможни зависит пополнение государственной казны. У белорусских таможенников, помимо международного дня, есть свой профессиональный праздник, который отмечается 20 сентября. 26 января 2000 года вступил в силу Договор о создании Союзного государства

23 года назад, 26 января 2000 года, вступил в силу Договор о создании Союзного государства. Этот стратегический документ заложил основы интеграции обеих стран и придал динамичное развитие белорусско-российским отношениям. В соответствии с договором Беларусь и Россия поставили перед собой ряд важных ориентиров, один из которых – создание единого экономического пространства. Достижение этой цели осуществляется поэтапно. Партнерство выстраивается на принципах безусловного сохранения государственного суверенитета и территориальной целостности, ответственного выполнения сторонами своих международных обязательств. Ряд ключевых институтов и наработок в рамках Союзного государства пока не имеют аналогов. В частности, сложились и развиваются институты союзного бюджета и союзной собственности (на объекты инфраструктуры, интеллектуальные продукты), которые пока не свойственны другим интеграционным структурам.

26 января – День зеленого сока. Зеленые соки состоят из прессованных овощей и фруктов, что делает их полезной альтернативой другим продуктам питания. На самом деле, зеленые соки можно пить натощак и после занятий фитнесом, употреблять как легкий ужин и в качестве тонизирующего напитка. Самое замечательное в зеленых соках – отсутствие явных ограничений. Их можно пить практически в любых количествах, ведь они даже снижают риск появления аллергии. Опросы показывают, что новогодние обещания начинают исчезать где-то около 12 января. День зеленого сока – это больше, чем просто напоминание о здоровом питании. Он побуждает вас придерживаться этого решения и продолжать свой путь к более здоровому образу жизни. День несочетаемых цветов в одежде