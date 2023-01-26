26 января – Международный день таможенника. Чем ещё известна эта дата?

26 января – Международный день таможенника, профессиональный праздник всех работников таможенных служб планеты. Он был утвержден в честь первой сессии Всемирной таможенной организации, которая состоялась в Брюсселе 26 января 1953 года. В настоящее время в ней состоят 182 государства.
Работник таможенной службы контролирует перемещение людей и грузов через границу, взимает обязательные платежи. Он обязан пресекать контрабанду, выявлять запрещенные к ввозу и вывозу товары. Таможенник – специальность, необходимая в каждом государстве. Ведь от качественной работы сотрудников таможни зависит пополнение государственной казны. У белорусских таможенников, помимо международного дня, есть свой профессиональный праздник, который отмечается 20 сентября.
23 года назад, 26 января 2000 года, вступил в силу Договор о создании Союзного государства. Этот стратегический документ заложил основы интеграции обеих стран и придал динамичное развитие белорусско-российским отношениям. В соответствии с договором Беларусь и Россия поставили перед собой ряд важных ориентиров, один из которых – создание единого экономического пространства. Достижение этой цели осуществляется поэтапно.
Партнерство выстраивается на принципах безусловного сохранения государственного суверенитета и территориальной целостности, ответственного выполнения сторонами своих международных обязательств. Ряд ключевых институтов и наработок в рамках Союзного государства пока не имеют аналогов. В частности, сложились и развиваются институты союзного бюджета и союзной собственности (на объекты инфраструктуры, интеллектуальные продукты), которые пока не свойственны другим интеграционным структурам.
26 января – День зеленого сока. Зеленые соки состоят из прессованных овощей и фруктов, что делает их полезной альтернативой другим продуктам питания. На самом деле, зеленые соки можно пить натощак и после занятий фитнесом, употреблять как легкий ужин и в качестве тонизирующего напитка. Самое замечательное в зеленых соках – отсутствие явных ограничений. Их можно пить практически в любых количествах, ведь они даже снижают риск появления аллергии. Опросы показывают, что новогодние обещания начинают исчезать где-то около 12 января. День зеленого сока – это больше, чем просто напоминание о здоровом питании. Он побуждает вас придерживаться этого решения и продолжать свой путь к более здоровому образу жизни.
В календаре много забавных праздников. Некоторые из них призывают нарушить существующие табу хотя бы раз в году. Так, каждый четвертый четверг января отмечается День несочетаемых цветов в одежде. Сегодня можно подобрать элементы гардероба вопреки имеющимся правилам, бросая вызов стереотипам и клише. День несочетаемых цветов призывает забыть о том, что к классическим синим джинсам не подходит сиреневый свитер, расшитый люрексом. А красная юбка с фиолетовой блузой и желтыми ботинками – почти что моветон. Но это не всегда верно. Да, люди встречают по одежке, но оценивают человека по тому, насколько убедительно он подает себя и свой выбор. Подбирая одежду без учета цветового круга, помните, что чем увереннее вы себя ощущаете в созданном образе, тем меньше вероятность вызвать недоумение и даже насмешки окружающих.
И пусть этот день запомнится вам чем-то хорошим!
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