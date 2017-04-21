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«После тридцати я сильнее, чем раньше»: Серена Уильямс в жизни и на корте

21 апреля 2017 13:47
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Новости США. На днях 35-летняя звезда мирового тенниса Серена Уильямс в социальной сети объявила о своей беременности. Спортсменка выложила селфи, на котором отчетливо виден округлившийся живот. Снимок Серена подписала лаконично: «20 недель».

Мы собрали самые интересные факты о жизни и спортивных успехах одной из самых титулованных теннисисток.

Сыграла больше 1000 матчей. Серена признавалась, что праздновала победы только первые 10-12 раз, а после частых успехов перестала это делать. Однако спортсменка очень эмоционально переживает проигрыши. И, по ее словам, любой матч из тех, которые проиграла, хотела бы сыграть заново. Перед выходом на корт у нее есть особый ритуал – мыть руки, чтобы были чистыми и сухими, тогда в них ракетка почти не скользит. Свой стиль игры называет уверенным.

Лучший напарник. Это старшая сестра теннисистки – Винус Уильямс. Именно она натренировала большинство теннисных навыков Серены. Их игру называют магией.

По словам Серены, поддержка болельщиков очень важна. «Я встречаю людей, которые говорят: «Девочка, я слежу за каждым матчем, и я молюсь за вас». Я ощущаю эту энергию и те молитвы. Иногда, когда я нахожусь на площадке, то думаю: «Они хотят, чтобы я победила. Это побуждает меня действовать лучше, бороться сильнее».

207 км/час. Такая скорость подачи Серены Уильямс. Эта подача на втором месте среди женщин. Обыграла теннисистку ее сестра – Винус, скорость мяча которой составила 209 км/час. Хотя о себе Серена говорит, что

«я неуклюжая и могу ни с того ни с сего упасть. У меня на лице есть шрам от падения с велосипеда».

Одна из самых титулованных спортсменок. У Серены Уильямс на счету 4 золотые медали Олимпиады, 38 побед на соревнованиях Большого шлема. Ей принадлежит «золотой шлем», включающий победы на четырех турнирах Большого шлема (Уимблдон, Открытые чемпионаты США, Австралии, Франции) и Олимпийских играх в одном сезоне. Видимо поэтому своим тотемным животным Серена называет тигра, потому что она готова сражаться до конца.

В 2016 году стало известно о помолвке. Избранником стал создатель социальной сети Reddit – Алексис Оганян. На своей странице в социальных сетях он называет Серену «величайшей», «королевой», под одной фотографией была подпись «мое все». Он посещает многие матчи своей невесты и пишет о том, как гордится успехами Серены.

Хотела бы стать модельером. Как рассказывала Серена в одном из интервью, в детстве вместо тенниса она бы хотела выбрать балет, а сейчас не против стать модельером. К тому же у спортсменки есть свой бренд одежды Aneres Designs и коллаборация с гигантом в индустрии спортивной одежды – компанией Nike. По словам теннисистки, ее «марка одежды – это определенно не то, на что я просто шлепаю свое имя. Моя мама научила меня шить, когда я была очень молода. Сначала я делала одежду для своих кукол. В 1999 году я пошла в школу дизайна и занялась созданием моделей одежды».

Гордится своей фигурой. Серена отмечала, что она крупная и имеет широкие бедра. А Винус наоборот, модельного телосложения, поэтому Уильямс-младшей хотелось быть худой, как сестра. «Пришлось усвоить, что я буду большой, и научиться получать от этого удовольствие. Мне кажется, другие фигуристые девчонки с большими формами должны быть более уверенными в себе».

О возрасте.

Сейчас Серене – 35 лет.

«Кто сказал, что этот возраст – это когда тебе полагается завершать карьеру? Я бы хотела узнать, кто придумал это правило! Однажды я говорила с мамой на эту тему. Она мне сказала, что после тридцати я буду даже сильнее, чем раньше – в двадцать лет. Я не поверила маме, но после тридцати я правда стала играть лучше. Не то чтобы я плохо играла в двадцать, не поймите меня превратно! Но моя концентрация лучше, победы быстрее».

Думала заморозить свои яйцеклетки. Но не сделала этого, потому что побоялась, что это повлияет на допинг-пробы. В интервью, которое Серена дала четыре года назад, когда ей был 31, спортсменка делилась тем, что «думала, как будет круто завести ребенка, пока молодая. Чтобы он был рядом, как собака  мои собаки летают со мной по всему миру,  но всегда есть что-то, от чего приходится отказаться ради успеха. За все приходится платить. Вопрос заключается в том, что ты готов отдать за успех». Но буквально полгода назад Серена рассуждала о перспективе материнства так: «Я определенно хочу иметь детей однажды. Это то, чего я всегда хотела, сколько я себя помню. И чем старше я становлюсь, тем усиливается это желание. Но я еще молода».

Про одну из главных соперниц Серены Уильямс – Марию Шарапову, которая возвращается на корт после длительной дисквалификации, можно прочитать здесь.

# Теннис # Фотофакт # калейдоскоп # Серена Уильямс # Мария Шарапова # Винус Уильямс

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