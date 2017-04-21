«После тридцати я сильнее, чем раньше»: Серена Уильямс в жизни и на корте

Новости США. На днях 35-летняя звезда мирового тенниса Серена Уильямс в социальной сети объявила о своей беременности. Спортсменка выложила селфи, на котором отчетливо виден округлившийся живот. Снимок Серена подписала лаконично: «20 недель».

Мы собрали самые интересные факты о жизни и спортивных успехах одной из самых титулованных теннисисток.

Сыграла больше 1000 матчей. Серена признавалась, что праздновала победы только первые 10-12 раз, а после частых успехов перестала это делать. Однако спортсменка очень эмоционально переживает проигрыши. И, по ее словам, любой матч из тех, которые проиграла, хотела бы сыграть заново. Перед выходом на корт у нее есть особый ритуал – мыть руки, чтобы были чистыми и сухими, тогда в них ракетка почти не скользит. Свой стиль игры называет уверенным.

Лучший напарник. Это старшая сестра теннисистки – Винус Уильямс. Именно она натренировала большинство теннисных навыков Серены. Их игру называют магией.



По словам Серены, поддержка болельщиков очень важна. «Я встречаю людей, которые говорят: «Девочка, я слежу за каждым матчем, и я молюсь за вас». Я ощущаю эту энергию и те молитвы. Иногда, когда я нахожусь на площадке, то думаю: «Они хотят, чтобы я победила. Это побуждает меня действовать лучше, бороться сильнее».

207 км/час. Такая скорость подачи Серены Уильямс. Эта подача на втором месте среди женщин. Обыграла теннисистку ее сестра – Винус, скорость мяча которой составила 209 км/час. Хотя о себе Серена говорит, что

«я неуклюжая и могу ни с того ни с сего упасть. У меня на лице есть шрам от падения с велосипеда».

Одна из самых титулованных спортсменок. У Серены Уильямс на счету 4 золотые медали Олимпиады, 38 побед на соревнованиях Большого шлема. Ей принадлежит «золотой шлем», включающий победы на четырех турнирах Большого шлема (Уимблдон, Открытые чемпионаты США, Австралии, Франции) и Олимпийских играх в одном сезоне. Видимо поэтому своим тотемным животным Серена называет тигра, потому что она готова сражаться до конца.

В 2016 году стало известно о помолвке. Избранником стал создатель социальной сети Reddit – Алексис Оганян. На своей странице в социальных сетях он называет Серену «величайшей», «королевой», под одной фотографией была подпись «мое все». Он посещает многие матчи своей невесты и пишет о том, как гордится успехами Серены.

Хотела бы стать модельером. Как рассказывала Серена в одном из интервью, в детстве вместо тенниса она бы хотела выбрать балет, а сейчас не против стать модельером. К тому же у спортсменки есть свой бренд одежды Aneres Designs и коллаборация с гигантом в индустрии спортивной одежды – компанией Nike. По словам теннисистки, ее «марка одежды – это определенно не то, на что я просто шлепаю свое имя. Моя мама научила меня шить, когда я была очень молода. Сначала я делала одежду для своих кукол. В 1999 году я пошла в школу дизайна и занялась созданием моделей одежды».

Гордится своей фигурой. Серена отмечала, что она крупная и имеет широкие бедра. А Винус наоборот, модельного телосложения, поэтому Уильямс-младшей хотелось быть худой, как сестра. «Пришлось усвоить, что я буду большой, и научиться получать от этого удовольствие. Мне кажется, другие фигуристые девчонки с большими формами должны быть более уверенными в себе».

О возрасте.

Сейчас Серене – 35 лет.

«Кто сказал, что этот возраст – это когда тебе полагается завершать карьеру? Я бы хотела узнать, кто придумал это правило! Однажды я говорила с мамой на эту тему. Она мне сказала, что после тридцати я буду даже сильнее, чем раньше – в двадцать лет. Я не поверила маме, но после тридцати я правда стала играть лучше. Не то чтобы я плохо играла в двадцать, не поймите меня превратно! Но моя концентрация лучше, победы быстрее».

Думала заморозить свои яйцеклетки. Но не сделала этого, потому что побоялась, что это повлияет на допинг-пробы. В интервью, которое Серена дала четыре года назад, когда ей был 31, спортсменка делилась тем, что «думала, как будет круто завести ребенка, пока молодая. Чтобы он был рядом, как собака – мои собаки летают со мной по всему миру, – но всегда есть что-то, от чего приходится отказаться ради успеха. За все приходится платить. Вопрос заключается в том, что ты готов отдать за успех». Но буквально полгода назад Серена рассуждала о перспективе материнства так: «Я определенно хочу иметь детей однажды. Это то, чего я всегда хотела, сколько я себя помню. И чем старше я становлюсь, тем усиливается это желание. Но я еще молода».