Сериал «Друзья» может получить продолжение

В зарубежных СМИ набирает популярность новость о том, что легендарный ситком «Друзья» может получить долгожданное продолжение.

Инсайдеры утверждают, что создатель сериала Марта Кауффман сейчас работает над сценарием, а помогает ей в этом исполнительница роли Фиби Буффе Лиза Кудроу. Сама актриса отрицает эту информацию, но поклонники уверены, что Кудроу просто поддерживает интригу.

Слухи о возвращении на экраны «Друзей» ходят уже давно. Исполнители главных ролей в разное время говорили о готовности приступить к съемкам, то полностью отрицали такую возможность. Мэттью Перри, например, заявил, что продолжение «Друзей» ему снится в самых страшных снах.