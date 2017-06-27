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Сериал «Друзья» может получить продолжение

27 июня 2017 15:08
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В зарубежных СМИ набирает популярность новость о том, что легендарный ситком «Друзья» может получить долгожданное продолжение.

Сериал «Друзья» может получить продолжение-1

Фото: imdb.com

Инсайдеры утверждают, что создатель сериала Марта Кауффман сейчас работает над сценарием, а помогает ей в этом исполнительница роли Фиби Буффе Лиза Кудроу. Сама актриса отрицает эту информацию, но поклонники уверены, что Кудроу просто поддерживает интригу.

Слухи о возвращении на экраны «Друзей» ходят уже давно. Исполнители главных ролей в разное время говорили о готовности приступить к съемкам, то полностью отрицали такую возможность. Мэттью Перри, например, заявил, что продолжение «Друзей» ему снится в самых страшных снах.

Сериал «Друзья» может получить продолжение-4

Дэвид Швиммер, Мэтт Леблан, Джеймс Бэрроуз (режиссер), Дженнифер Энистон, Кортни Кокс и Лиза Кудроу в 2016 году. Фото: TheHR

Поклонники сериала выдвигают теорию и о том, что продолжение может оказаться спин-оффом оригинального шоу и будет целиком сосредоточено на жизни Фиби. Остальные актеры оригинала могут появиться в сериале в роли приглашенных звезд.

# Звезды # Фотофакт # калейдоскоп # Кино # Лиза Кудроу # Марта Кауффман # Телевидение

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