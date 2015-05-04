Воссоединения «Друзей» не будет: создатели и актеры популярного телесериала объяснили почему

Ее речь стала ответом поклонникам знаменитого ситкома, закончившегося в 2004 году. Фанаты требуют воссоединения актеров, чтобы увидеть Джоуи, Росса, Рейчел, Чендлера, Монику и Фиби снова вместе спустя 10 лет.

Новости США. Марта Кауфман, одна из создателей сериала, заявила, что воссоединения «Друзей» никогда не будет.

Звезда телесериала Мэттью Перри ранее также заявлял о том, что вряд ли есть какой-либо шанс на воссоединение.

Нет никакой причины снова собирать их вместе, когда тот период их жизней давно позади. Шоу было именно о том времени, о тех отношениях.

«Друзья» о том периоде жизни, когда наши друзья являются и нашей семьей. Когда у Вас появляется своя семья, все меняется. Не то, чтобы Вы больше не любили тех людей, просто все становится иначе.

Марта Кауфман: Этого (прим. продолжения сериала) никогда не случится. Поклонники должны смириться с этим.

Фото. Мэттью Перри

Актер, игравший роль Чендлера Бинга в ситкоме на протяжении 10 лет, признался, что нет смысла возвращаться к старым ролям.

Мэттью Перри:

Мы никогда не говорили о воссоединении всерьез. Мы пытались несколько раз собраться вместе поужинать, но даже это слишком сложно устроить.

Все истории уже были рассказаны, 237 разных историй.

Мэттью Перри также признался, что уже никогда не сможет сыграть главную роль в проекте такого уровня, как «Друзья».

Мэттью Перри:

Я никогда не думал о том, что будет дальше. На самом деле, я и понятия не имел, что когда-нибудь стану частью такого проекта, как «Друзья». Я больше никогда не смогу принять участие в чем-то подобном, потому что телевидение сейчас совсем другое.