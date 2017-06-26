Первый летающий автомобиль выпустят осенью в Нидерландах

Новости Нидерландов. В Нидерландах этой осенью планируется запуск производства первого автомобиля, который умеет летать. Транспортное средство может перемещаться как по воздуху, так и по земле.

Двухместный автомобиль будет оборудован тремя колесами – два сзади и одно спереди, сверху будет винт, который сможет складываться. На дороге летающая машина сможет развить до 160 километров в час, а в воздухе – до 500. Продолжительность беспрерывного полета может составить около четырех часов и более тысячи километров.