«Друзья» признали лучшим сериалом всех времен

Новости США. Рейтинг самых лучших сериалов в истории составили авторы известного издания The Hollywood Reporter . Журналисты провели опрос, участие в котором приняли почти три тысячи актеров, режиссеров и продюсеров. На вершине рейтинга разместился комедийный сериал «Друзья».



Сериал «Друзья»

В проекте ctv.by «Богатые и знаменитые» мы рассказывали о том, как молодежный ситком «Друзья» перевернул жизнь актрисы Дженнифер Энистон. Сериал стал настоящим прорывом в карьере 26-летней девушки – она буквально вмиг стала кинозвездой. Подробнее здесь.



Сериал «Во все тяжкие»

На второй строчке рейтинга самых-самых обосновался драматический сериал «Во все тяжкие», в основе которого история о школьном учителе, который ушел в криминал, чтобы прокормить семью. Он выходил на экраны с 2008 по 2013 год и в своем арсенале имеет несколько статуэток «Эмми».





Сериал «Секретные материалы»

Замыкает тройку лучших сериалов «Секретные материалы» с Дэвидом Духовным и Джиллиан Андерсон. Четвертое место отведено саге «Игра престолов».



Сериал «Я люблю Люси»

Кроме того, в рейтинг The Hollywood Reporter вошел ситком «Я люблю Люси», самый долгий мультсериал в истории американского телевидения «Симпсоны», а также «Теория большого взрыва», «Секс в большом городе» и Lost («Остаться в живых»).





Сериал Lost («Остаться в живых»)