«Друзья» признали лучшим сериалом всех времен
Новости США. Рейтинг самых лучших сериалов в истории составили авторы известного издания The Hollywood Reporter . Журналисты провели опрос, участие в котором приняли почти три тысячи актеров, режиссеров и продюсеров. На вершине рейтинга разместился комедийный сериал «Друзья».
В проекте ctv.by «Богатые и знаменитые» мы рассказывали о том, как молодежный ситком «Друзья» перевернул жизнь актрисы Дженнифер Энистон. Сериал стал настоящим прорывом в карьере 26-летней девушки – она буквально вмиг стала кинозвездой. Подробнее здесь.
На второй строчке рейтинга самых-самых обосновался драматический сериал «Во все тяжкие», в основе которого история о школьном учителе, который ушел в криминал, чтобы прокормить семью. Он выходил на экраны с 2008 по 2013 год и в своем арсенале имеет несколько статуэток «Эмми».
Сериал «Секретные материалы»
Замыкает тройку лучших сериалов «Секретные материалы» с Дэвидом Духовным и Джиллиан Андерсон.
Четвертое место отведено саге «Игра престолов».
Кроме того, в рейтинг The Hollywood Reporter вошел ситком «Я люблю Люси», самый долгий мультсериал в истории американского телевидения «Симпсоны», а также «Теория большого взрыва», «Секс в большом городе» и Lost («Остаться в живых»).
Сериал Lost («Остаться в живых»)
ТОП-10 лучших телесериалов по мнению работников киноиндустрии выглядит так:
10. «Симпсоны»
9. «Безумцы»
8. «Я люблю Люси»
7. Satuday Night Live
6. «Клан Сопрано»
5. «Сейнфилд»
4. «Игра престолов»
3. «Секретные материалы»
2. «Во все тяжкие»
1. «Друзья»