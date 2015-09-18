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«Друзья» признали лучшим сериалом всех времен

18 сентября 2015 14:33
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Новости США. Рейтинг самых лучших сериалов в истории составили авторы известного издания The Hollywood Reporter . Журналисты провели опрос, участие  в котором приняли почти три тысячи актеров, режиссеров и продюсеров. На вершине рейтинга разместился комедийный сериал «Друзья».

«Друзья» признали лучшим сериалом всех времен -1


Сериал «Друзья»

В проекте ctv.by «Богатые и знаменитые» мы рассказывали о том, как молодежный ситком «Друзья» перевернул жизнь актрисы Дженнифер Энистон. Сериал стал настоящим прорывом в карьере 26-летней девушки – она буквально вмиг стала кинозвездой. Подробнее здесь.

«Друзья» признали лучшим сериалом всех времен -4


Сериал «Во все тяжкие»

«Друзья» признали лучшим сериалом всех времен -6

На второй строчке рейтинга самых-самых обосновался драматический сериал «Во все тяжкие», в основе которого история о школьном учителе, который ушел в криминал, чтобы прокормить семью. Он выходил на экраны с 2008 по 2013 год и в своем арсенале имеет несколько статуэток «Эмми».


Сериал «Секретные материалы»

Замыкает тройку лучших сериалов «Секретные материалы» с Дэвидом Духовным и Джиллиан Андерсон.

Четвертое место отведено саге «Игра престолов».

«Друзья» признали лучшим сериалом всех времен -9


Сериал «Я люблю Люси»

«Друзья» признали лучшим сериалом всех времен -11

Кроме того, в рейтинг The Hollywood Reporter вошел ситком «Я люблю Люси», самый долгий мультсериал в истории американского телевидения «Симпсоны», а также «Теория большого взрыва», «Секс в большом городе» и Lost («Остаться в живых»).


Сериал Lost («Остаться в живых») 

ТОП-10 лучших телесериалов по мнению работников киноиндустрии выглядит так:

10. «Симпсоны»

9. «Безумцы»

8. «Я люблю Люси»

7. Satuday Night Live

6. «Клан Сопрано»

5. «Сейнфилд»

4. «Игра престолов»

3. «Секретные материалы»

2. «Во все тяжкие»

1. «Друзья»

# Фотофакт # Кино # Звезды # Дженнифер Энистон

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