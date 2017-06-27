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«Неуемная жажда познавать»: как российская пенсионерка в 70 лет стала востребованной моделью

27 июня 2017 14:24
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Новости России. Ольге Кондрашёвой 71 год, но на данный момент она одна из самых востребованных моделей элегантного возраста в России. До своего нынешнего увлечения Ольга работала лаборанткой в регистратуре медицинского учреждения, но потом ее жизнь кардинально изменилась. Мы собрали в одном материале факты о жизни россиянки, которая неожиданно стала знаменитой моделью.

О других нестандартных моделях мы уже писали.

Я всегда была гадким утенком. И даже сейчас модель отмечает, что ее смущает, когда слышит в свой адрес слово «красивая». «Я не понимаю, в чем эта красота».

«Неуемная жажда познавать»: как российская пенсионерка в 70 лет стала востребованной моделью -1

В юности. Ольга на фото слева. Фото: olga.kondrasheva

Ольга Кондрашёва (в интервью Юлии Меньшовой):
Мне помогло то, что в детстве я недолго занималась хореографией, но это подняло меня как-то, выпрямило. Каждый ребенок должен проходить через начальные уроки хореографии – не важно мальчик или девочка. И какие бы невзгоды не случались – он вспомнит эту осанку.

«Неуемная жажда познавать»: как российская пенсионерка в 70 лет стала востребованной моделью -4

Фото: oldushkamodels

О модельном бизнесе. Ольга никогда не испытывала интерес к миру моды. «Я ходила в «Дом моды», чтобы купить раскройки. Я просто чувствовала, что у меня необычный вид и мне всегда не хотелось носить то, в чем ходят другие».

Однако свое занятие моделингом не воспринимает как нечто необычное, а называет это моментом творчества.

«Неуемная жажда познавать»: как российская пенсионерка в 70 лет стала востребованной моделью -7

Фото: olga.kondrasheva

О сложностях работы. Кондрашева отмечает, что бывает физически трудно, но если нравится одежда, команда, то все это не отнимает энергию, а даже придает ее.

О гармонии. Когда Ольгу в первый раз пригласили моделью, то фотограф сказал ей подвигаться. Однако женщина не могла это делать без музыки. «Каждая музыка, как и одежда, рождает свой образ. И этот творческий момент, когда чувствуешь, что существует гармония человек-одежда-музыка, тогда получается все красиво».

«Неуемная жажда познавать»: как российская пенсионерка в 70 лет стала востребованной моделью -10

Фото: olga.kondrasheva

У сверстников были противоречивые мнения. Одна приятельница приняла новую работу, а другая нет, сказав, что не нужно выставлять морщины.

Ольга Кондрашева, модель:
Не в этом ужас или счастье, выставлены морщины или нет, а в том, чтобы показать людям гармонию одежды, лица, фигуры и работы коллектива, который все это создает – гримеров, костюмеров, операторов. Важно нести людям радость и красоту.

«Неуемная жажда познавать»: как российская пенсионерка в 70 лет стала востребованной моделью -13

Фото: olga.kondrasheva

Женщина отмечает, что благодаря работе ей захотелось жить дальше, для нее это большая радость. «Мне стало хотеться красиво одеться, я сама в душе ребенок и люблю неожиданности, испытывать детское счастье и дарить его и взрослым, и детям».

Семья поддержала во всем. Ольга звонит сыну, советуется с ним по поводу того, что надеть в быту или на съемки.

«Неуемная жажда познавать»: как российская пенсионерка в 70 лет стала востребованной моделью -16

Фото: oldushkamodels

Сын модели – Иван на свои страницы в социальных сетях часто выкладывает фото мамы.  «Сегодня День рождения у моего учителя, друга и просто человека, без которого меня бы не было на свете. Мама, я очень тебя люблю!»

Сергей Кондрашёв, супруг Ольги:
Мы почти 44 года вместе и нас связывает любовь. К ее известности отношусь положительно, потому что вижу, как ее это захватывает, как ей нравится то, что она делает. И ничего в этом плохого нет, никакой ревности. В ней неуемная жажда познавать.

«Неуемная жажда познавать»: как российская пенсионерка в 70 лет стала востребованной моделью -19

Сын и сыпруг Ольги. Фото: vanyagarden

О западных коллегах. Кондрашева признается, что однажды увидела фото просто потрясающей 85-летней женщины, у которой даже мешков под глазами не было. Модель отмечает, что еще ей на глаза попался снимок, на котором сидели разновозрастные люди и улыбались – это была просто живая сцена. «Я порадовалась за них, ведь у нас пожилых людей стараются на задворки. Директор нашего агентства пообещал, что сделаем похожие фото».  

«Неуемная жажда познавать»: как российская пенсионерка в 70 лет стала востребованной моделью -22

Фото: olga.kondrasheva

Многие пожилые люди – это пример того, что возраст не помеха. Например, белоруска Маргарита Мушкатова  в 75 лет стала моделью – здесь подробнее.

А 66-летний Казимир стал диджеем – здесь подробнее.

По материалам 1tv.ru, ria.ru.

# Фотофакт # калейдоскоп # Мода # Ольга Кондрашева

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