«Он всегда звучал мощно». Ушёл из жизни первый бас-гитарист Queen

Новости Великобритании. 6 марта стало известно о смерти первого бас-гитариста группы Queen Майка Гроуза.

«Так грустно узнать о моём давнем друге Майке Гроузе, которого я впервые услышал в группе The Individuals, когда мы оба учились в школе. Он всегда звучал мощно», – написал Роджер Тейлор в своём Instagram-аккаунте.

Гроуз играл в коллективе Queen в 1970 году, тогда музыканту было 22 года. Всего Майк выступил в составе группы на трёх концертах.

Причина смерти Гроуза не уточняется.

7 марта Тейлор сообщил о ещё одной потере.