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«Он всегда звучал мощно». Ушёл из жизни первый бас-гитарист Queen

07 марта 2019 14:36
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Новости Великобритании. 6 марта стало известно о смерти первого бас-гитариста группы Queen Майка Гроуза.  

«Так грустно узнать о моём давнем друге Майке Гроузе, которого я впервые услышал в группе The Individuals, когда мы оба учились в школе. Он всегда звучал мощно», – написал Роджер Тейлор в своём Instagram-аккаунте.  

Гроуз играл в коллективе Queen в 1970 году, тогда музыканту было 22 года. Всего Майк выступил в составе группы на трёх концертах.  

Причина смерти Гроуза не уточняется.  

7 марта Тейлор сообщил о ещё одной потере. 

После продолжительной болезни умер тур-менеджер Queen – здесь подробности.  

# Некролог # калейдоскоп # Майк Гроуз

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