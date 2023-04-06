Сказочные сады и огромный водопад. Как выглядит самый лучший в мире аэропорт?

Этот аэропорт был назван лучшим в мире. Почему именно он заслужил такую награду и что необычного там есть?

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Определен лучший в мире аэропорт в 2023 году. Самую престижную премию в индустрии – World Airport Awards – получил азиатский аэропорт, пишет The Mirror. Победитель может похвастаться нетипичными для воздушных гаваней удобствами. Это парк развлечений, игровые площадки для детей, батутные сетки, развешенные над терминалом, и самый большой в мире крытый водопад высотой 40 метров.

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Кроме того, пассажиры могут насладиться огромным лесом с экзотическими растениями, садами бабочек, орхидей, подсолнухов, кувшинок, кактусов, а также скульптурных деревьев. Бесплатно посмотреть фильм или поиграть в игры. Нередко здесь показывают театральные представления. Все это можно увидеть, посещая международный аэропорт Чанги. Он находится в одном из районов Сингапура.