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Сказочные сады и огромный водопад. Как выглядит самый лучший в мире аэропорт?

06 апреля 2023 14:50
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Этот аэропорт был назван лучшим в мире. Почему именно он заслужил такую награду и что необычного там есть?

Сказочные сады и огромный водопад. Как выглядит самый лучший в мире аэропорт?-1

Фото: advantiko.com

Определен лучший в мире аэропорт в 2023 году. Самую престижную премию в индустрии – World Airport Awards – получил азиатский аэропорт, пишет The Mirror. Победитель может похвастаться нетипичными для воздушных гаваней удобствами. Это парк развлечений, игровые площадки для детей, батутные сетки, развешенные над терминалом, и самый большой в мире крытый водопад высотой 40 метров.

Сказочные сады и огромный водопад. Как выглядит самый лучший в мире аэропорт?-4

Фото: internationalwealth.info

Кроме того, пассажиры могут насладиться огромным лесом с экзотическими растениями, садами бабочек, орхидей, подсолнухов, кувшинок, кактусов, а также скульптурных деревьев. Бесплатно посмотреть фильм или поиграть в игры. Нередко здесь показывают театральные представления. Все это можно увидеть, посещая международный аэропорт Чанги. Он находится в одном из районов Сингапура.

Сказочные сады и огромный водопад. Как выглядит самый лучший в мире аэропорт?-7

Фото: advantiko.com

К слову, за свою недолгую историю сингапурский аэропорт множество раз получал престижные премии и награды, как лучший в мире. Здесь так много развлечений, что местные часто приходят гулять, как в торговый центр.

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# Путешествия # калейдоскоп # Фотофакт

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