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Заключённые через суд требуют посмотреть на солнечное затмение

08 апреля 2024 08:07
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Заключенные, отбывающие наказание в тюрьме Нью-Йорка подали в суд на колонию.

Заключённые через суд требуют посмотреть на солнечное затмение -1


Фото: Рixabay

Все дело в том, что 8 апреля ожидается солнечное затмение. Но администрация исправительного учреждения решила закрыть заключенных в камерах на это время. Однако оказалось, что шесть человек не довольны таким решением, сообщает 120.su.

Они считают затмение знаковым религиозным событием, и если им не позволяют на него посмотреть, то это ущемляет их права. К слову, все шестеро заключенных представители разных конфессий: есть баптист, мусульманин, адвентист седьмого дня, двое последователей Сантерии и человек, ранее считавший себя атеистом. Все эти люди хотят посмотреть на затмение, чтобы у них быть лишний повод задуматься и поразмышлять над своей жизнью. На данный момент непонятно, чем закончилась эта история.

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# Необычное # калейдоскоп

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