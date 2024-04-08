Заключённые через суд требуют посмотреть на солнечное затмение

Все дело в том, что 8 апреля ожидается солнечное затмение. Но администрация исправительного учреждения решила закрыть заключенных в камерах на это время. Однако оказалось, что шесть человек не довольны таким решением, сообщает 120.su.

Они считают затмение знаковым религиозным событием, и если им не позволяют на него посмотреть, то это ущемляет их права. К слову, все шестеро заключенных представители разных конфессий: есть баптист, мусульманин, адвентист седьмого дня, двое последователей Сантерии и человек, ранее считавший себя атеистом. Все эти люди хотят посмотреть на затмение, чтобы у них быть лишний повод задуматься и поразмышлять над своей жизнью. На данный момент непонятно, чем закончилась эта история.

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