Прямой эфир

«Я родила сына». Легкоатлетка Елена Исинбаева стала мамой во второй раз

14 февраля 2018 11:19
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости России. Российская прыгунья с шестом Елена Исинбаева стала мамой во второй раз.  

Об этом спортсменка рассказала на своей странице в Instagram 14 февраля. У Исинбаевой родился сын. 

Елена Исинбаева: 
Доброе утро друзья! Спешу поделиться с вами прекрасной новостью! В нашей семье случилось пополнение. Я родила сына и стала дважды мамой! Огромное спасибо за ваши многочисленные поздравления и добрые слова! Очень приятно! Тем семьям, которые в скором времени собираются рожать, желаю удачи! 

«Я родила сына». Легкоатлетка Елена Исинбаева стала мамой во второй раз-1

Фото: instagram.com/isinbaevayelena  

Поклонники поздравили спортсменку и пожелали новорожденному здоровья и отметили, что его мама удивительная женщина, с которой малышу повезло, смогла реализоваться во многих сферах. 

Имя ребенка пока неизвестно. Во время беременности девушка вела активный образ жизни. 

«Я родила сына». Легкоатлетка Елена Исинбаева стала мамой во второй раз-4

Фото: instagram.com/isinbaevayelena  

Елена и ее супруг воспитывают дочь. Девочка родилась в 2014 году. 

В августе 2016 года спортсменка объявила о завершении спортивной карьеры. 

Елена Исинбаева опубликовала видео прощального прыжка (читать далее). 

# Фотофакт # Звезды # калейдоскоп # Елена Исинбаева

Другие новости рубрики

Все новости
«Ожидания стоили того». Что публиковали в соцсетях поклонники Depeche Mode после концерта в Минске
14 февраля 2018 10:35

«Ожидания стоили того». Что публиковали в соцсетях поклонники Depeche Mode после концерта в Минске

«Я бесконечно благодарна каждый день». Экс-теннисистка Ольга Барабанщикова ждёт ребёнка
13 февраля 2018 10:56

«Я бесконечно благодарна каждый день». Экс-теннисистка Ольга Барабанщикова ждёт ребёнка

Скардино показала фото белорусских биатлонисток с горячим знаменосцем сборной Тонга
10 февраля 2018 16:34

Скардино показала фото белорусских биатлонисток с горячим знаменосцем сборной Тонга