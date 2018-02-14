«Я родила сына». Легкоатлетка Елена Исинбаева стала мамой во второй раз

Новости России. Российская прыгунья с шестом Елена Исинбаева стала мамой во второй раз.

Об этом спортсменка рассказала на своей странице в Instagram 14 февраля. У Исинбаевой родился сын.

Елена Исинбаева:

Доброе утро друзья! Спешу поделиться с вами прекрасной новостью! В нашей семье случилось пополнение. Я родила сына и стала дважды мамой! Огромное спасибо за ваши многочисленные поздравления и добрые слова! Очень приятно! Тем семьям, которые в скором времени собираются рожать, желаю удачи!