«Я родила сына». Легкоатлетка Елена Исинбаева стала мамой во второй раз
Новости России. Российская прыгунья с шестом Елена Исинбаева стала мамой во второй раз.
Об этом спортсменка рассказала на своей странице в Instagram 14 февраля. У Исинбаевой родился сын.
Елена Исинбаева:
Доброе утро друзья! Спешу поделиться с вами прекрасной новостью! В нашей семье случилось пополнение. Я родила сына и стала дважды мамой! Огромное спасибо за ваши многочисленные поздравления и добрые слова! Очень приятно! Тем семьям, которые в скором времени собираются рожать, желаю удачи!
Фото: instagram.com/isinbaevayelena
Поклонники поздравили спортсменку и пожелали новорожденному здоровья и отметили, что его мама удивительная женщина, с которой малышу повезло, смогла реализоваться во многих сферах.
Имя ребенка пока неизвестно. Во время беременности девушка вела активный образ жизни.
Фото: instagram.com/isinbaevayelena
Елена и ее супруг воспитывают дочь. Девочка родилась в 2014 году.
В августе 2016 года спортсменка объявила о завершении спортивной карьеры.
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